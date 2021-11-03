Пензенцам рассказали, кому положен полный медотвод от вакцинации

Врач-аллерголог пензенской областной больницы им. Н.Н. Бурденко Антонина Гришаева пояснила, при каких болезнях и синдромах могут дать медотвод от прививки от коронавируса.

«Бронхиальная астма не является противопоказанием к вакцинации, а напротив, обязательна для страдающих ею больных. Астматики очень тяжело переносят ковид: у них еще долго сохраняются проблемы с дыханием, осложнения очень тяжелые», - рассказала врач.

В целом, поводов для полного медотвода немного: пищевые и кожные аллергии, крапивница - не причина отказываться от прививки. Если болезнь не находится в острой стадии, нужно делать прививку. Доктор в период обострения может отсрочить вакцинацию, но не освободить от нее.

Решение о выдаче полного медотвода может принять лишь коллегия из нескольких специалистов. В анамнезе у такого пациента должны быть очень тяжелые реакции на лекарства и вакцины, которые не купировались приемом таблетки от аллергии, а привели человека на больничную койку. «Рядовым» аллергикам нечего опасаться - все вакцины от коронавируса являются гипоаллергенными.

«Реакции могут быть: это температура выше 40 градусов, судороги, шоковое состояние, но такое бывает нечасто», - сказала врач.

Напомним, ранее сотрудник пензенского КИМа, страдающая аллергией, рассказала, как она перенесла вакцинацию.