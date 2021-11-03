«Санитары устают грузить тела умерших»: Марина Воробьева обратилась к антипрививочникам

Она отметила, что инфекция продолжает терроризировать жителей и врачей. Чтобы ее остановить, она и ее коллеги ведут активную популяризацию единственного метода специфической профилактики коронавируса – прививки, однако некоторых пензенцев не так просто убедить.

«Мы продолжаем активно вести агитационную кампанию по вакцинации от коронавируса, но есть движение антипрививочников, которое, видимо, статистикой смертности и заболеваемости не убедишь. Мы видим, что ситуация по обращаемости к врачам только ухудшается, но большое количество вызовов - именно от непривитых. Антипрививочники, не смотря ни на что, продолжают жить, как и жили: посещать общественные места без маски, отказываться от вакцинации. В итоге оказываются в больнице. Пока мы не поймем, что сейчас другого способа остановить инфекцию нет, ограничения будут продолжаться, а мы будем терпеть потери», - рассказала она.

Она отметила, что в настоящее время в Пензе все больницы, кроме шестой городской, отданы под ковдные госпитали, а коечных мест в них уже практически нет. Также за последние полгода стало заболевать больше детей: число таких пациентов увеличилось в четыре раза.

«Когда я говорю, что у нас в моргах работать стало невозможно, потому что увольняются санитары из-за того, что они устают грузить тела умерших, антипрививочники отвечают: «Значит, судьба такая». Но кто из них подумал, что умереть можно по-разному? Когда человек, задыхаясь, смотрит тебе в глаза, у врача просто опускаются руки, потому что все средства, которые можно использовать на данный момент, уже использованы, и помочь больше нечем. Вот об этом надо подумать. Когда человеку не хватает воздуха, и тот кислород, который дается ему через маску или ингаляционную трубку, он просто не может вдыхать, потому что слишком выраженное поражение легочной ткани, она просто его не усваивает. Обычное поведение антипрививочника связано с какой-то агрессией. Вопросы они задают с нагнетанием, со скепсисом: «А почему вы так решили?» Мы ничего не решали, мы имеем только то, что есть. К сожалению, население нашей области сокращается и инвалидизируется. Мы видим этот длинный постковидный синдром, когда перенесший заболевание страдает долгое-долгое время от последствий. От себя хочется добавить, что, если вы - антипрививочник, сидите, пожалуйста, дома, не распространяйте инфекцию. Спасите жизни стариков и детей, у которых снижен иммунитет и есть заболевания», - подчеркнула Марина Воробьева.

Напомним, ранее главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу регионального минздрава Елена Матвеева рассказала, как коронавирус может сказаться на желудочно-кишечном тракте зараженного.