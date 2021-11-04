14:39
04.11.2021г.
Историк объяснил пензенцам истинный смысл Дня народного единства

Историк объяснил пензенцам истинный смысл Дня народного единства

Чт, 04.11.21 13:38
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Доцент кафедры методологии науки, социальных теорий и технологий ПГУ, кандидат исторических наук Алексей Никитин напомнил пензенцам об истинном значении государственного праздника, который россияне отмечают 4 ноября, - Дня народного единства.

Полностью приводим слова преподавателя вуза.

«За последние десятилетия суммарное количество выходных и праздничных дней в стране выросло. Но, как ни странно, при этом лишь считанные дни в году рождают ощущение общенародных, подлинных праздников. Один из них мы отмечаем сегодня.

Введенный в 1996 году указом президента Ельцина как малопонятный «День согласия и примирения», праздничный день 4 ноября первоначально воспринимался лишь как перенос нерабочего дня с идеологически устаревшего 7 ноября. О каком согласии и примирении идет речь, а главное – с кем оно должно быть, было непонятно в умиравшей, разрушенной стране, лишенной как национальной идеи, так и веры в будущее.

Лишь чуть позже, уже в 2000-х, под шелухой малозначащих фраз проглянули черты древних и величественных событий. Россия, преодолев смуту 1990-х годов, поднималась с колен, совсем как четыреста лет назад.

Тогда, на рубеже XVI-XVII веков, возник политический кризис – прервалась царская династия. А вместе с ней ушло и ощущение законной общенародной власти. Отечество наше, незадолго до того прираставшее мощью и землями, превратившееся из запертой на стыке Европы и Азии Московии в огромное государство Российское, погрузилось в период безвременья. На русском престоле оказывались разные люди: от умного и энергичного царского опричника Бориса Годунова до самозванца и польского ставленника Лжедмитрия. Но ни один из них не смог стать бесспорным национальным лидером. Вслед за смутой в умах пришла гражданская война, а вслед за ней на ослабевшую Россию, как стервятники, пожаловали жадные соседи.

Стремление поляков сначала посадить на русский престол самозванца, а потом и вовсе – польского королевича было не просто попыткой смены династии. Это со всей неизбежностью бы означало уничтожение российского государства как такового, попадание не только под иноземный, но и под иноверческий гнет. Судьба Западной Руси, оказавшейся на долгие века под польско-литовским владычеством, была тому примером. Оказавшийся в польском плену патриарх Московский и всея Руси Гермоген, как никто другой, понимал это. Местные изменники и польские оккупанты требовали от него лишь одного – признания новой, нерусской власти во главе России. А патриарх, даже умирая от голода в польских застенках, все равно продолжал призывать свою паству объединиться и выступить для освобождения России.

Слова патриарха прозвучали в устах купца Кузьмы Минина на нижегородском торгу, в десятках других уголков России. Воодушевленное ополчение с Казанской иконой Божьей Матери двинулось освобождать Москву.

Память об этом осталась навеки: она застыла в бронзовых фигурах князя Дмитрия Пожарского и купца Кузьмы Минина на главной площади нашей страны, она звучит в церковных молитвах перед Казанской иконой, праздник в честь которой церковь установила в день освобождения Москвы от поляков, она видна в праздничных мероприятиях современности. Это действительно день единства нашего народа, обретенного после полосы безвременья и смут как века XVII, так и века XX. Наверное, потому он столь сильно воспринимается нами – поколением, пережившим гибель СССР и лихие 90-е, поколением, которому вернули надежду на будущее нашей страны».

Напомним, ранее жителей Пензенской области с Днем народного единства поздравили полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Олег Мельниченко.

Источник фотографии: Скриншот - https://dep_mnstt.pnzgu.ru/page/5223
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27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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