В пензенском КИМе на рабочем месте задержали сотрудника

В регионе на рабочем месте задержали заместителя заведующего аптекой ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи», известного в народе как КИМ.

Как сообщает региональное управление СКР, 11 апреля сотрудник больницы получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку - 46 тысяч рублей. Деньги полагались за способствование заключению медцентром с этой компанией договоров на сумму не более 100 тысяч рублей (не требуют аукционов), уведомлений о планируемых государственных закупках, а также за общее покровительство.

«Заместителя заведующего аптекой задержали во время получения денег. Средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — отмечают в управлении.

Возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в значительном размере.

Напомним, ранее стало известно о задержании главврача областного онкодиспансера.