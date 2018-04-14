В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Жители Нижнеломовского района освободились из «водного плена»
Вам будет интересно
Наши новости
Главврача пензенского онкодиспансера задержали за получение взятки
Пензенцу может грозить до четырех лет за организацию наркопритона
Сотрудницу центра специализированных видов медпомощи задержали за взятку
В Пензенской области педофила осудили на 13 лет
Пьяный пензенец разъезжал на машине с ребенком
Камешкирца обвиняют в распространении экстремизма в Сети
В Каменке директор присвоила казенные деньги
На тамалинца напали две девушки
В Пензенской области мужчину подозревают в спаивании подростка
Пензенец поплатился жизнью за избиение спящего приятеля

В пензенском КИМе на рабочем месте задержали сотрудника

13 апреля в 21:42 574 просмотра
«Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи», известного в народе как КИМ.

" data-title="В пензенском КИМе на рабочем месте задержали сотрудника — Пенза-пресс, рунет за день">

В регионе на рабочем месте задержали заместителя заведующего аптекой ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи», известного в народе как КИМ.

Как сообщает региональное управление СКР, 11 апреля сотрудник больницы получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку - 46 тысяч рублей. Деньги полагались за способствование заключению медцентром с этой компанией договоров на сумму не более 100 тысяч рублей (не требуют аукционов), уведомлений о планируемых государственных закупках, а также за общее покровительство.

«Заместителя заведующего аптекой задержали во время получения денег. Средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — отмечают в управлении.

Возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в значительном размере.

Напомним, ранее стало известно о задержании главврача областного онкодиспансера.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...