Топ-5 нововведений Jazz May-2018

С 18 по 20 мая Пенза станет центром притяжения джазовой музыки. Jazz May (6+) пройдет уже в восьмой раз, ежегодно организаторы стараются удивить горожан. Продюсер фестиваля Олег Рубцов рассказал, что нового подготовили для гостей в 2018 году.

1. Концерты пройдут в здании филармонии, а не в киноконцертном зале.

«Если быть честными, аншлаговый концерт за все время Jazz May был в ККЗ только один раз, когда приезжал квартет Игоря Бутмана. Во всех остальных случаях в зале было до 1000 человек, и оставалось достаточно большое количество свободных мест. Это создает неприятное впечатление, и артистам приятнее играть при большом зале. Поэтому в этом году мы переезжаем в филармонию в зал на 750 мест. Мы надеемся, что будет три аншлаговых дня».

2. В городе будет клубная площадка фестиваля в «Ламповой голове».

«В первый день — нойз-авангард от дуэта MOSHCHEE. В узких кругах он хорошо известен. Они стали лауреатами конкурса «Усадьба джаз», их пригласили на несколько известных российских и европейских фестивалей. Это жесткий авангард, для любителей того, что выходит за рамки традиционных представлений о джазе. Будет очень интересный опыт для аудитории. Вход — бесплатный.

Во второй день вечером — джем-сейшн. Также можно будет не только слушать джаз по вечерам, но и утро проводить за чашкой кофе в приятной компании. По утрам в субботу и воскресенье — завтраки с киноведом и артистом Жоржем Сергеевым.

Закрывать клубную программу в воскресенье вечером будет Татьяна Балакирская со своим трио. Это очень хорошая приятная музыка, которая, мы надеемся, поможет закрепить послевкусие фестиваля».

3. Впервые на фестивале выступит французский состав.

«В 2017 году приезжал французский барабанщик Николя Виккаро, но он был приглашенным артистом. В этом году будет довольно яркое пятно в фестивальной программе — группа DAM’NCO. Это полностью французский состав, которые играют мелодичный джаз, в том числе обыгрывают тему французского шансона».

4. Впервые в программе фестиваля заявлен блок симфоджаза.

«В первый день Алексей Айги со своим ансамблем 4'33 сыграет то, что вряд ли можно отнести к джазу. Но это доступная для восприятия музыка, виртуозно сыгранная на инструментах малого симфонического состава — скрипка, виолончель, духовая секция».

5. Появился термин «Дети Jazz May».

«Есть уже целое поколение, которое выросло на фестивале. Мы предложим родителям рассказать истории, которые связаны с их детьми и Jazz May. Рассказы нужно будет разместить в соцсетях. Жюри компании — одного из партнеров фестиваля — выберет наиболее понравившийся из них и вручит подарок».

Информацию о фестивале Jazz May также можно узнать здесь и здесь.