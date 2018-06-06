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Погода в Пензе на 6 июня

Новую капсулу потомкам хотят вскрыть в день 400-летия Пензы

6 июня в 12:24 282 просмотра
, чем празднование Дня города в этом году будет отличаться от предыдущих.

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6 июня на пресс-конференции мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал, чем празднование Дня города в этом году будет отличаться от предыдущих.

«12 июня произойдет закладка капсулы с письмом потомкам в стеле на набережной. Предполагают, что ее будут вскрывать в 2063 году, в день 400-летия Пензы. К этому мероприятию надо готовится с пониманием того, кто ее может вскрывать. Мы рассчитываем, что это будет наше молодое поколение», — отметил глава администрации.

Нововведением также станет то, что парад районов откроет мототехника. После шествия ее выставят на парковке возле администрации.

«Рассчитываем, что в шествии будет порядка 20 тысяч человек, в том числе — студенты из более чем 40 стран», — отметил Виктор Кувайцев.

Завершится празднование Дня города 12 июня выступлением хора Турецкого на Юбилейной площади (12+) и фейерверком (0+).

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.


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