На Шуисте для спасения дороги от затопления строят ливневку

Сооружение позволит отводить воду со строящейся рядом школы на 660 мест, с улицы Чапаева, участка дороги по улице Клары Цеткин и прилегающей зоны. Мэр поручил закончить работы до сдачи нового учреждения образования в эксплуатацию.

Напомним, ранее горожане обращались в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о регулярном затоплении дороги на ул. Дружбы даже после небольшого дождя.

«Когда уже будет построена ливневая канализация на дороге по ул. Дружбы в районе Шуист? Дорога очень проходимая. После даже небольшого дождя дорогу полностью затапливает. Не видно ям под водой — разбиваешь подвеску, а ее ремонт — это немалые деньги по нынешним временам. Отсутствие ливневки приносит кучу проблем для пензенцев: убытки, аварии и конфликты на ровном месте. Прошу срочно решить проблему», — рассказал горожанин.

Скоро проблема будет решена.