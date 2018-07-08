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Пензенцы оставили горы мусора на Юбилейной площади после матча «Россия-Хорватия»

8 июля в 12:41 304 просмотра
«Хозяин относится к дому хуже, чем гость». 8 июля дворники собрали четыре контейнера мусора, который остался после болельщиков в фан-зоне на Юбилейной площади. Житель областного центра возмущен отношением пензенцев к чистоте.

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«Хозяин относится к дому хуже, чем гость». 8 июля дворники собрали четыре контейнера мусора, который остался после болельщиков в фан-зоне на Юбилейной площади. Житель областного центра возмущен отношением пензенцев к чистоте.

Мужчина разместил в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» запись, на которой виден разбросанный по площади мусор. По его словам короткое видео не передает всех масштабов захламления территории после матча «Россия-Хорватия», прошедшего вечером 7 июля.

«Россияне — не японцы. Грустно вчера было смотреть на уходящие после игры, по большей части в молчании, в этот раз не сотни, а тысячи пензенцев. Но еще грустнее было смотреть на оставшиеся после людей горы мусора. Особенно, когда вспоминаешь, какую чистоту оставили после себя гости из Японии. К сожалению, получается, что хозяин относится к своему дому хуже, чем гость. Люди уходили с площади так, будто больше на нее никогда не вернутся. Будто она была нужна, ее использовали, а теперь все, будь здесь хоть чемодановский полигон. Понятно, что дворник уберет. Но в этом-то и дело. А комментатор с экрана говорил, что нужно любить свою сборную всегда, а не только когда она выигрывает. Японцы, извините, мы не все такие», — поделился мнением автор поста.

Еще один подписчик группы поговорил с дворником, который убирал последствия отдыха горожан на Юбилейной площади. Мужчина рассказал, что они собрали четыре контейнера отходов, разбросанных по территории, и отметил, что после всех крупных мероприятий остается такая печальная картина. И это, несмотря на то, что по всему периметру площади установлены урны.

Напомним, после матча «Россия-Уругвай» фан-зона на Юбилейной площади также была завалена мусором. А ранее мы писали, что после празднования Дня победы пензенцы превратили в свинарник близлежащие дворы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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