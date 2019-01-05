Муниципального электрического общественного транспорта в Пензе больше нет. Имущественный комплекс (последнее действующее троллейбусное депо в Арбеково, контактные сети, трансформаторы и прочее), создаваемый в советское время и до последнего числившийся «муниципальным» перешел в частные руки. И, возможно, это далеко не самый худший исход.

Банкротство муниципального унитарного предприятия «Пассажирские перевозки г. Пензы» началось в мае 2014 года. И в настоящее время практически все имущество МУПа, рыночная стоимость которого изначально оценивалась в сумму около 1,4 миллиарда рублей, было продано за десятую часть.

Но коллапса не случилось. Муниципальные автобусы на маршрутах сменили маршрутки частных перевозчиков.

Проблемным «активом» оставался электрический транспорт. Троллейбусы, которые из заложенных банку зданий депо в Кривозерье свезли в последнее оставшееся депо в Арбеково, начали распродавать поштучно и партиями. Но закрыть троллейбусное движение вовсе — не решились.

В мэрии придумали выход — передать организацию троллейбусного движения, на время проведения в МУПе «ППП» процедуры банкротства, СМУПу «Пензалифт». Такой «курдюк» едва не потянул компанию на дно.

Весной 2017 года власти придумали новую схему организации движения — провели электронный аукцион по поиску компании, которая займется выполнением пассажирских перевозок наземным электротранспортом по муниципальным маршрутам. Победителем стало учрежденное за два месяца до этого ООО «Городской электрический транспорт» (аффилированное с известным пензенским перевозчиком — группой компаний «Дилижанс»). Именно эта компания и перевозила пассажиров в Пензе по троллейбусным маршрутам до последнего времени…

В октябре прошлого года бывшее троллейбусное депо № 2, практически со всей городской контактной сетью и рядом бэушных троллейбусов выставили на «окончательную продажу».

Изначально данное имущество было оценено в полмиллиарда рублей. Однако покупателей на него не нашлось. И по существующей процедуре этот лот выставили на торги путем публичного предложения.

При этом его цена уменьшается на 10% каждые 7 календарных дней. Торги стартовали 15 октября с 440 миллионов рублей… В последнюю неделю торгов — с 17 по 24 декабря — последнее троллейбусное депо в Пензе со всеми городскими коммуникациями стоило 44 миллиона рублей.

Согласно протоколу подведения итогов в торговой процедуре «Публичное предложение» на лот № 160: «Объекты транспортной инфраструктуры (транспорт, недвижимое имущество, контактные сети, трансформаторы и пр.), расположенные в г. Пенза» заявились две компании. Причем обе — в последний день торгов. ООО «Меркурий-авто-9» отправило заявку за 5 минут 45 секунд до завершения торгов. Так собственником пензенского электрического транспорта за 45 миллионов 50 тысяч рублей стало ООО «Меркурий-авто-9».

Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором компании (учрежденной еще в 2006 году) в настоящее время является Кривозубов Михаил Николаевич, а единственным собственником (с августа 2016 года) Сурков Виталий Викторович.

В завершение отметим важный момент — пункт № 3 договора «купли-продажи социально значимых объектов» — «Существенные условия договора».

3.1. Обязательствами Покупателя являются следующие действия:

3.1.2. Обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, организовать транспортное обслуживание населения на маршрутах городского наземного электрического транспорта в границах муниципального образования городской округ город Пенза Пензенской области, предоставление льготного проезда пассажирам в соответствии с законодательством РФ и законодательством Пензенской области, соответствие регулярности движения на маршрутах, утвержденному расписанию движения, осуществление перевозок пассажиров по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством, осуществление транспортного обслуживания, согласно утвержденным уполномоченным органом местного самоуправления паспортам маршрутов перевозок…

3.2. При невыполнении или неполном (частичном) исполнении Покупателем обязательств по надлежащему содержанию и использованию Имущества, <…>договор купли-продажи подлежит расторжению судом на основании заявления органа местного самоуправления.

В случае расторжения судом договора купли-продажи социально значимых объектов данные объекты подлежат передаче в собственность муниципального образования, а денежные средства, выплаченные по договору купли-продажи социально значимых объектов, возмещаются покупателю за счет местного бюджета, за вычетом суммы амортизационного износа и штрафных санкций.

Автор Дмитрий Гулин