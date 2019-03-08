Цветы и приятные мелочи. Пензячки поделились фото подарков на 8 Марта

Девушки опубликовали снимки в соцсети Instagram.
Напомним, журналист телеканала «Экспресс» Анна Сазонова высказала свое мнение по поводу празднования Международного женского дня. Его можно почитать здесь.
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Жительницы Пензенской области в Международный женский день поделились в Сети весенним настроением и фотографиями подарков от коллег, друзей и любимых мужчин.
Девушки опубликовали снимки в соцсети Instagram.
Напомним, журналист телеканала «Экспресс» Анна Сазонова высказала свое мнение по поводу празднования Международного женского дня. Его можно почитать здесь.
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