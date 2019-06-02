Пензенцам напомнили о запрете купаться в водоемах в черте города

Как сообщает пресс-служба мэрии, они вышли в рейд вместе с сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы и представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы». Были осмотрены пляжи на Барковке, КПД, «Пенза-3», ГПЗ-24 и в Ахунах.
Отдыхающим напомнили правила безопасности, рассказали о запрете купания и вручили памятки о правилах поведения у воды. Особое внимание уделялось пребыванию детей у водоемов без взрослых.
Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» составило свой рейтинг зон отдыха в областном центре.