Сотни людей пришли проститься с убитым при конфликте в Чемодановке

16 июня в селе Чемодановка Пензенской области простились с погибшим в результате конфликта двух групп жителей .

На месте работали журналисты ТРК «Экспресс». Как сообщила корреспондент Ольга Сайганова, мужчине было 34 года, он служил в пограничных войсках на Кавказе, прошел Чечню. Простится с ним пришли многие бойцы-товарищи. Также в последний путь его проводили более 200 односельчан. На месте работали полиция, пожарные, скорая помощь.

Мужчина работал водителем, без кормильца в семье остались жена, маленькая дочь, мать и отец-инвалид. Похоронили его на местном сельском кладбище.

Напомним, мужчина пострадал в результате конфликта, который произошел вечером 13 июня. По словам очевидцев, он проходил мимо, и его позвали помочь «утихомирить» оппонентов. Это приглашение оказалось роковым. Его доставили в больницу с травмой головы, но через некоторое время он скончался.

По факту убийства возбудили уголовное дело, подозреваемый в настоящее время задержан.