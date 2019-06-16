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Сотни людей пришли проститься с убитым при конфликте в Чемодановке

16 июня в 13:17 104 просмотра
конфликта двух групп жителей.

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16 июня в селе Чемодановка Пензенской области простились с погибшим в результате конфликта двух групп жителей.

На месте работали журналисты ТРК «Экспресс». Как сообщила корреспондент Ольга Сайганова, мужчине было 34 года, он служил в пограничных войсках на Кавказе, прошел Чечню. Простится с ним пришли многие бойцы-товарищи. Также в последний путь его проводили более 200 односельчан. На месте работали полиция, пожарные, скорая помощь.

Мужчина работал водителем, без кормильца в семье остались жена, маленькая дочь, мать и отец-инвалид. Похоронили его на местном сельском кладбище.

Напомним, мужчина пострадал в результате конфликта, который произошел вечером 13 июня. По словам очевидцев, он проходил мимо, и его позвали помочь «утихомирить» оппонентов. Это приглашение оказалось роковым. Его доставили в больницу с травмой головы, но через некоторое время он скончался.

По факту убийства возбудили уголовное дело, подозреваемый в настоящее время задержан.

Фотография: фото Ольги Сайгановой

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