Комаров поручил ежедневно докладывать о ситуации в Чемодановке

Игорь Комаров отметил, что нужно провести расследование и максимально быстро стабилизировать ситуацию.
«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока — обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», — подчеркнул Игорь Комаров, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву и руководителям правоохранительных органов региона.
Как сообщает пресс-центр областного правительства, полпред поручил ежедневно докладывать ему о ситуации в Чемодановке, разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе.
«Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
17−18 июня в Чемодановке во время приема прокуратуры (18+) граждане смогут обозначить основные вопросы, которые их беспокоят, будет проведена проверка деятельности органов власти.