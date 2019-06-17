Комаров поручил ежедневно докладывать о ситуации в Чемодановке

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вечером 16 июня провел рабочее совещание в Пензе. Оно было посвящено ситуации в селе Чемодановка, где произошел конфликт между двумя группами населения.

Игорь Комаров отметил, что нужно провести расследование и максимально быстро стабилизировать ситуацию.

«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока — обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», — подчеркнул Игорь Комаров, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву и руководителям правоохранительных органов региона.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, полпред поручил ежедневно докладывать ему о ситуации в Чемодановке, разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе.

«Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

17−18 июня в Чемодановке во время приема прокуратуры (18+) граждане смогут обозначить основные вопросы, которые их беспокоят, будет проведена проверка деятельности органов власти.