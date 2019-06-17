Силовики и чиновники провели прием граждан в Чемодановке

Поводом для проведения приема граждан стал конфликт в селе межу двумя группами жителей. Эта ситуация получила большой резонанс, люди требовали обеспечить безопасность и наказать виновных.
Как сообщил журналистам перед началом приема руководитель регионального управления СК РФ Дмитрий Матушкин, важно, чтобы каждый житель по своим вопросам и проблемам получил помощь.
«Наша цель — выяснить ситуацию в населенном пункте и определить, какие меры стоит предпринять, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал он.
По словам местных жителей, накопилось много вопросов по легальности проживания в населенном пункте некоторых граждан, соблюдении прядка. Также они по-прежнему опасаются, что беспорядки продолжатся, когда из села уйдут полицейские. На последнее замечание Дмитрий Матушкин ответил, что принято решение открыть в селе отделение полиции.