Силовики и чиновники провели прием граждан в Чемодановке

В селе Чемодановка Пензенской области днем 17 июня состоялся прием граждан, на который пришло несколько сотен человек. Фойе местного клуба не смогло вместить всех, кто собирался задать вопрос силовикам, прокурорам, представителям власти и омбудсменам.

Поводом для проведения приема граждан стал конфликт в селе межу двумя группами жителей. Эта ситуация получила большой резонанс, люди требовали обеспечить безопасность и наказать виновных.

Как сообщил журналистам перед началом приема руководитель регионального управления СК РФ Дмитрий Матушкин, важно, чтобы каждый житель по своим вопросам и проблемам получил помощь.

«Наша цель — выяснить ситуацию в населенном пункте и определить, какие меры стоит предпринять, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал он.

По словам местных жителей, накопилось много вопросов по легальности проживания в населенном пункте некоторых граждан, соблюдении прядка. Также они по-прежнему опасаются, что беспорядки продолжатся, когда из села уйдут полицейские. На последнее замечание Дмитрий Матушкин ответил, что принято решение открыть в селе отделение полиции.