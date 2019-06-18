Роскомнадзор удалил из соцсетей фейковые новости о Чемодановке

Из социальных сетей удалили недостоверную информацию, связанную с конфликтом в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что часть информации, распространяющейся в интернете относительно событий в Чемодановке, признала недостоверной Генпрокуратура.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обращался к жителям региона с просьбой не верить фейковым новостям, которые распространяются в связи со страшным конфликтом в Чемодановке. Не верить вбросам призвал и российский журналист Владимир Соловьев.

Напомним, президент Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Нарушителям могут быть назначены штрафы до полутора миллионов рублей.