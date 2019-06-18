Костин: Родители не хотят отправлять детей учиться на супервостребованные IT-специальности
Пензячка с мужем объехала почти весь мир за копейки
В Пензе зафиксировали необычную магическую активность
Отзыв на роман Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Наши новости
«Русмолко» использует технологию безотходной утилизации навоза
Большие данные МегаФона помогают находить пропавших людей
В Пензе приведут в порядок воинские захоронения
Белозерцев: Нужно обеспечить безопасность школьников во время выпускных
В Пензе кладбища очистят от залежей мусора
Бизнесмены Пензы остались довольны днем открытых дверей в мэрии
Около «Буртас» попавшие в ДТП машины перегородили полосу
Мэр настоятельно просит разобраться с внешним видом водителей маршруток
На Западной поляне планируют установить фонтан
Эксперты назвали главные недостатки пензенских дорог

Роскомнадзор удалил из соцсетей фейковые новости о Чемодановке

18 июня в 10:36 300 просмотров
, связанную с конфликтом в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

" data-title="Роскомнадзор удалил из соцсетей фейковые новости о Чемодановке — Пенза-пресс, рунет за день">

Из социальных сетей удалили недостоверную информацию, связанную с конфликтом в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что часть информации, распространяющейся в интернете относительно событий в Чемодановке, признала недостоверной Генпрокуратура.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обращался к жителям региона с просьбой не верить фейковым новостям, которые распространяются в связи со страшным конфликтом в Чемодановке. Не верить вбросам призвал и российский журналист Владимир Соловьев.

Напомним, президент Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Нарушителям могут быть назначены штрафы до полутора миллионов рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...