По «чемодановскому» делу задержали еще 13 человек

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе Первомайского районного суда, 18 июня поступило еще 13 материалов. Они находятся на рассмотрении.

Задержанные до этого 15 человек арестованы на два месяца, отметили в пресс-службе суда.

Напомним, в результате массовой драки в Чемодановки один человек погиб, несколько пострадали, один из них находится в больнице. Возбуждены уголовные дела. Ситуацию контролируют в главном управлении СКР. С местными жителями, беспокоящимися за свою безопасность, к местным жителям несколько раз приезжал на встречу губернатор Иван Белозерцев. Сейчас, по словам главы региона, ситуация нормализовалась.