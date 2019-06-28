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Кувайцев прокомментировал ситуацию с повышением платы за проезд

28 июня в 10:17 174 просмотра
, есть подозрения в сговоре.

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Администрация Пензы написала заявление в УФАС и прокуратуру Ленинского района по поводу сообщений перевозчиков о повышении платы за проезд. По словам мэра Виктора Кувайцева, есть подозрения в сговоре.

Ситуацию глава горадминистрации прокомментировал перед сессией Гордумы 28 июня.

«Мы на сегодняшний день рассматриваем эту ситуацию [сообщение о повышении стоимости проезда] как необоснованную, и вывесить объявления в маршрутках — это был неправильный ход со стороны перевозчиков. Когда мы говорили с ними о повышении платы, во главу угла ставили обоснованность этого шага, и если бы были представлены материалы с обоснованием, мы продолжали бы разговаривать, но они вывесили объявления на следующий день после нашей встречи.

Мы обратились в УФАС и прокуратуру Ленинского района, чтобы они провели проверку обоснованности и на предмет приобретения комплекса МУП «ППП» в конкурсной массе. Мы увидели элементы монопольной организации по перевозке пассажиров, которая позволяет доминировать им на рынке перевозок», — отметил Виктор Кувайцев.

Он также добавил, что речь идет о маршрутах с нерегулируемыми тарифами. В городе регулируемые тарифы установлены только на маршрутах «Горэлектротранса».

Напомним, утром 27 июня горожане стали сообщать об объявлениях в общественном транспорте о повышении стоимости проезда в начале июля. Цена предлагалась дифференцированная — в зависимости от времени суток. По ряду маршрутов частники заявили о росте тарифа до 33 рублей (повышение на 10 рублей). «Пенза-Пресс» сделало официальный запрос в УФАС.

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