Фомин не явился. В Гордуме обсудили ситуацию с транспортом

Одним из первых на сессии Пензенской Гордумы 28 июня депутаты обсудили вопрос с пассажирскими перевозками: льготный проезд, повышение платы и исчезновение автобусов большой вместимости по двум маршрутам.

Примечательно, что все эти проблемы обсуждались без представителя одного из перевозчиков — депутата Андрея Фомина. Его предприятие, в частности, 27 июня вывесило в маршрутках объявления о повышении стоимости проезда.

По этому поводу мэрия уже направила заявления в УФАС и прокуратуру, чтобы там разобрались с обоснованностью такого решения перевозчиков. Об этом перед сессией говорил мэр Виктор Кувайцев, это сообщил депутатам на сессии и его заместитель Денис Леонтьев.

Также он рассказал о переходе на двухтарифную систему по льготным картам. Первый будет рассчитан на 40 поездок и обойдется в 320 рублей, второй — на 20 поездок общей стоимостью 160 рублей.

«Граждане смогут сами выбирать тариф, что позволит улучшить условия передвижения на общественном транспорте», — пояснил Денис Леонтьев.

Необходимость переноса остатка денег на другой месяц при неиспользованных поездках отпадает, добавил Виктор Кувайцев.

Депутат Олег Шаляпин спросил у Дениса Леонтьева, куда исчезли автобусы большой вместимости на маршрутах № 89 и 30 и что планируется сделать, чтобы их вернуть на дороги. Вице-мэр в ответ объяснил ситуацию с возмещением льготных перевозок.

«На маршрутах № 30 и 89 льготные перевозки осуществлялись за счет средств перевозчиков, они решили прекратить это, так как в бюджете не было заложено средств на их возмещение», — сказал он.