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В УФАС пока не нашли сговора перевозчиков Пензы

3 июля в 13:04 468 просмотров

В УФАС по Пензенской области озвучили предварительные итоги проверки обоснованности заявления о повышении стоимости проезда.

«В администрации Пензы предполагают, что имеется сговор между перевозчиками, по этой информации мы пока сговор не усмотрели, возникла необходимость запроса, в настоящий момент он направлен и в администрацию, и перевозчикам», — отметила в эфире «Радио России» глава пензенского УФАС Елена Демидова.

Напомним, в конце июня в маршрутках стали появляться объявления, в которых перевозчики предупреждали горожан о повышении стоимости проезда с начала июля. Сообщается, что он будет дифференцированным и, в том числе — зависеть от времени суток: цена билета после 21 часа будет превышать 30 рублей. Традиционно, перевозчики называют причиной подорожания рост цен на бензин, увеличение НДС, инфляцию и др.

С призывом не допустить рост стоимости проезда выступил губернатор Иван Белозерцев.

«Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа. Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд, администрация Пензы должна рассмотреть возможность ее компенсации», — подчеркнул он.

Мэр Виктор Кувайцев, в свою очередь, сообщил журналистам, что администрация города направилась запросы в УФАС и прокуратуру, чтобы проверить законность повышения платы.


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