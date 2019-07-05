Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?

Сейчас в Пензе одна из самых обсуждаемых новостей — повышение платы за проезд в общественном транспорте. Горожане говорят, что особенно сильно это изменение ударит по тем, у кого не очень большая зарплата, ведь на дорогу с учетом повышения стоимости сразу на четыре рубля придется отдавать большую сумму. Перевозчики настаивают на необходимости изменений. Но так ли они нужны?

По словам представителей компаний, цены повышать надо, ведь подорожал бензин, повысили НДС, ввели онлайн-кассы и др. Безусловно, так. Но неужели от этого пострадали только пензенские перевозчики? Как обстоит дело в Приволжском федеральном округе в целом?

В среднем, цена за проезд в ПФО — около 23 рублей. Самая высокая стоимость — в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В ряде регионов она даже меньше, чем в Пензе, например, в Ульяновске поездка в автобусе обойдется в 18 рублей, в Башкортостане — 20. Там медленнее дорожает бензин или НДС не повышают?





Еще один интересный в этой связи момент. В тех городах ПФО, где есть выбор — оплачивать проезд наличными или с помощью карты, стоимость второго варианта чаще всего дешевле. Сравните: в Чебоксарах разница — четыре рубля, в Саранске — рубль. В Пензе почему-то наоборот. Перевозчики анонсировали, что безнал выйдет дороже, в среднем, на два рубля.

Другой вопрос, который задают пензенцы: все перевозчики в городе — частники, то есть теоретически не зависят друг от друга. Почему тогда они объявили о повышении цен одновременно? Да причем практически на одинаковую сумму и с одинаковым условием — после 21.00 дороже? Нет ли здесь сговора? Редакция ИА «Пенза-Пресс» направила запрос в региональное УФАС, запросы в управление и прокуратуру сделала также администрация Пензы.

Картельный сговор — это запрещенное законодательством соглашение между конкурентами о разделе рынка, ценах, создании дефицита продукции, участии в торгах, бойкоте отдельных категорий покупателей. Согласно закону «О защите конкуренции», запрещаются соглашения между конкурентами, работающими на одном рынке, если они приводят или могут привести к установлению или поддержанию определенных цен, тарифов, скидок, наценок и так далее.

Судя по объявлениям, которые появились в транспорте Пензы, в большинстве маршруток стоимость проезда подскочит на четыре рубля, автобусов — на два. Начальник регионального УФАС Елена Демидова пока не видит в этом нарушений. Об этом она сказала в эфире «Радио России».

«В администрации Пензы предполагают, что имеется сговор между перевозчиками, по этой информации мы пока сговор не усмотрели, возникла необходимость запроса, в настоящий момент он направлен и в администрацию, и перевозчикам», — отметила она.

А вот в других регионах в подобной ситуации проблему увидели. Так, челябинское УФАС в 2018 году усмотрело признаки картельного сговора между 13 компаниями-перевозчиками. По мнению антимонопольщиков, они договорились о поднятии стоимости проезда с 23 до 25 рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в Саратове. Там в сговоре уличили сразу 22 перевозчиков.

В обоих случаях говорилось о том, что «исходя из количества обслуживаемых маршрутов, их протяженности, количества транспортных средств, используемых на каждом обслуживаемом маршруте, количества персонала, расходы перевозчиков не могут быть одинаковыми, соответственно, повышение стоимости проезда на одну и ту же величину не может быть экономически обоснованным для каждого из указанных перевозчиков».

В Пензе, помимо УФАС, запрос по поводу обоснованности повышения цен мэрия направила и в прокуратуру. Будем надеяться, что ведомство Натальи Канцеровой проявит в этом вопросе жесткость.

Кстати, разворачивается борьба с повышением цен еще в одном городе ПФО — в Самаре. Там повысить цены хотят сразу на пять рублей. И та же картина: решение перевозчики приняли одновременно.

«В ситуации с повышением цен на проезд очень актуальна поговорка: «Ты либо трусы надень, либо крестик сними». Если уж перевозчики устанавливают тарифы самостоятельно как свободные участники рынка и администрация тут не причем — пусть соблюдают правила игры. На рынке должна быть конкуренция. А в одновременном повышении цен на одну и ту же величину налицо признаки картельного соглашения», — сказал депутат Самарской Гордумы Андрей Седогин в разговоре с корреспондентом портала ProGorodSamara.ru.

К слову, в Пензе одним из депутатов Гордумы как раз является представитель компании-перевозчика Андрей Фомин. Может, поэтому народные избранники у нас не выступают против роста цен?