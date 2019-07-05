Что смущает в истории с повышением стоимости проезда всех, но не УФАС?

По словам представителей компаний, цены повышать надо, ведь подорожал бензин, повысили НДС, ввели онлайн-кассы и др. Безусловно, так. Но неужели от этого пострадали только пензенские перевозчики? Как обстоит дело в Приволжском федеральном округе в целом?
В среднем, цена за проезд в ПФО — около 23 рублей. Самая высокая стоимость — в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В ряде регионов она даже меньше, чем в Пензе, например, в Ульяновске поездка в автобусе обойдется в 18 рублей, в Башкортостане — 20. Там медленнее дорожает бензин или НДС не повышают?
Еще один интересный в этой связи момент. В тех городах ПФО, где есть выбор — оплачивать проезд наличными или с помощью карты, стоимость второго варианта чаще всего дешевле. Сравните: в Чебоксарах разница — четыре рубля, в Саранске — рубль. В Пензе почему-то наоборот. Перевозчики анонсировали, что безнал выйдет дороже, в среднем, на два рубля.
Другой вопрос, который задают пензенцы: все перевозчики в городе — частники, то есть теоретически не зависят друг от друга. Почему тогда они объявили о повышении цен одновременно? Да причем практически на одинаковую сумму и с одинаковым условием — после 21.00 дороже? Нет ли здесь сговора? Редакция ИА «Пенза-Пресс» направила запрос в региональное УФАС, запросы в управление и прокуратуру сделала также администрация Пензы.
Картельный сговор — это запрещенное законодательством соглашение между конкурентами о разделе рынка, ценах, создании дефицита продукции, участии в торгах, бойкоте отдельных категорий покупателей. Согласно закону «О защите конкуренции», запрещаются соглашения между конкурентами, работающими на одном рынке, если они приводят или могут привести к установлению или поддержанию определенных цен, тарифов, скидок, наценок и так далее.
Судя по объявлениям, которые появились в транспорте Пензы, в большинстве маршруток стоимость проезда подскочит на четыре рубля, автобусов — на два. Начальник регионального УФАС Елена Демидова пока не видит в этом нарушений. Об этом она сказала в эфире «Радио России».
«В администрации Пензы предполагают, что имеется сговор между перевозчиками, по этой информации мы пока сговор не усмотрели, возникла необходимость запроса, в настоящий момент он направлен и в администрацию, и перевозчикам», — отметила она.
А вот в других регионах в подобной ситуации проблему увидели. Так, челябинское УФАС в 2018 году усмотрело признаки картельного сговора между 13 компаниями-перевозчиками. По мнению антимонопольщиков, они договорились о поднятии стоимости проезда с 23 до 25 рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в Саратове. Там в сговоре уличили сразу 22 перевозчиков.
В обоих случаях говорилось о том, что «исходя из количества обслуживаемых маршрутов, их протяженности, количества транспортных средств, используемых на каждом обслуживаемом маршруте, количества персонала, расходы перевозчиков не могут быть одинаковыми, соответственно, повышение стоимости проезда на одну и ту же величину не может быть экономически обоснованным для каждого из указанных перевозчиков».
В Пензе, помимо УФАС, запрос по поводу обоснованности повышения цен мэрия направила и в прокуратуру. Будем надеяться, что ведомство Натальи Канцеровой проявит в этом вопросе жесткость.
Кстати, разворачивается борьба с повышением цен еще в одном городе ПФО — в Самаре. Там повысить цены хотят сразу на пять рублей. И та же картина: решение перевозчики приняли одновременно.
«В ситуации с повышением цен на проезд очень актуальна поговорка: «Ты либо трусы надень, либо крестик сними». Если уж перевозчики устанавливают тарифы самостоятельно как свободные участники рынка и администрация тут не причем — пусть соблюдают правила игры. На рынке должна быть конкуренция. А в одновременном повышении цен на одну и ту же величину налицо признаки картельного соглашения», — сказал депутат Самарской Гордумы Андрей Седогин в разговоре с корреспондентом портала ProGorodSamara.ru.
К слову, в Пензе одним из депутатов Гордумы как раз является представитель компании-перевозчика Андрей Фомин. Может, поэтому народные избранники у нас не выступают против роста цен?