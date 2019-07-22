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Суд продлил Владимиру Стрючкову срок домашнего ареста

22 июля в 17:13 288 просмотров

Первомайский районный суд города Пензы по ходатайству следствия почти на месяц продлил экс-министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову срок домашнего ареста.

По данным пресс-службы суда, он пробудет под домашним арестом до 21 августа включительно.

Напомним, 29 апреля Владимир Стрючков покинул пост министра по собственному желанию. В Сети почти одновременно появилась информация о неприятной личной ситуации, которая произошла с ним. В региональном управлении СКР и полиции это не комментировали.

На сайте СУ СК РФ по Пензенской области позднее появилось сообщение о задержании 59-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Личность подозреваемого следствие раскрывать не стало.


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