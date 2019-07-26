Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 26 июля на брифинге с пензенскими журналистами высказал мнение по поводу решения кадрового вопроса в здравоохранении.

О том, какие меры стоит принять, чтобы закрыть дефицит врачей в больницах, спросила журналист ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

«Проблема касается многих регионов. В районных больницах, как правило, — 50% вакансий. Поэтому вполне очевидно, что на каждого пациента во время приема тратится времени меньше. Это снижает качество медицинских услуг.

Необходимо создать условия для повышения престижа профессии, чтобы желающих пойти работать в сельские районы было больше. Но у нас вакансии есть и в городах — Сердобске, Кузнецке. Нужно повышать зарплаты тем, кто только пришел работать. Была масса примеров, когда молодой врач получает 16 тысяч рублей, из них 7 тысяч рублей отдает на аренду жилья. И его мечтания заканчиваются бытовыми проблемами», — отметил Вячеслав Володин.

Он считает, что необходимо повышать зарплату молодым специалистам, оплачивать жилье за счет бюджета. По его мнению, важны мотивация, профориентация, которая должна идти со школы.

Напомним, ранее спикер ГД РФ прокомментировал реализацию национальных проектов в Пензенской области, поддержку семей с детьми. В брифинге участвуют губернатор Иван Белозерцев и председатель пензенского парламента Валерий Лидин.