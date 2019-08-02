Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенец создал кредитную организацию для вывода денег
Жителя Нижнего Ломова подозревают в жестоком убийстве сожительницы
Камешкирец до смерти забил поленом брата — СКР
Замахнулся молотком. Пензенца будут судить за угрозы в адрес инспектора ДПС
В Пензе двое парней в колледже вымогали деньги у подростка
Пензенские следователи просят помощи в поисках обвиняемого в убийстве
Пензенец стал жертвой ограбления на улице
Жительница Мокшанского района перевела деньги мошенникам, обещавшим компенсацию
Пензенцы раскрыли дело о мошенничестве волгоградского полицейского
Пензенец обменял японский мотоцикл на мешок цемента

Дело Пашкова и Богунова вернули на рассмотрение в суд

2 августа в 15:50 238 просмотров
, фигурантами которого являются экс-мэр Пензы Александр Пашков и предприниматель Сергей Богунов, вновь вернули на рассмотрение в Ленинский районный суд. Его будут рассматривать в ином составе суда.

" data-title="Дело Пашкова и Богунова вернули на рассмотрение в суд — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе уголовное дело по мошенничеству при строительстве перинатального центра, фигурантами которого являются экс-мэр Пензы Александр Пашков и предприниматель Сергей Богунов, вновь вернули на рассмотрение в Ленинский районный суд. Его будут рассматривать в ином составе суда.

Дело возвратили на рассмотрение по решению Пензенского областного суда, в которую подала кассацию Генпрокуратура РФ.

«Президиумом Пензенского областного суда 25 июля по результатам рассмотрения кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Коржинека Л. Г. отменено постановление Ленинского районного суда города о возвращении прокурору для устранения препятствий его рассмотрения уголовного дела в отношении Пашкова А. В. и Богунова С. С.», — сообщается на сайте облпрокуратуры.

Напомним, по версии следствия, при строительстве перинатального центра выявлено хищение 97 млн рулей. Ленинский районный суд возвращал дело в прокуратуру из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований».

Подробнее о деле можно узнать ТУТ, ТУТ и ТУТ.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...