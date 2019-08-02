Дело Пашкова и Богунова вернули на рассмотрение в суд

Дело возвратили на рассмотрение по решению Пензенского областного суда, в которую подала кассацию Генпрокуратура РФ.
«Президиумом Пензенского областного суда 25 июля по результатам рассмотрения кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
Напомним, по версии следствия, при строительстве перинатального центра выявлено хищение 97 млн рулей. Ленинский районный суд возвращал дело в прокуратуру из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований».