Дело Пашкова и Богунова вернули на рассмотрение в суд

В Пензе уголовное дело по мошенничеству при строительстве перинатального центра, фигурантами которого являются экс-мэр Пензы Александр Пашков и предприниматель Сергей Богунов, вновь вернули на рассмотрение в Ленинский районный суд. Его будут рассматривать в ином составе суда.

Дело возвратили на рассмотрение по решению Пензенского областного суда, в которую подала кассацию Генпрокуратура РФ.

«Президиумом Пензенского областного суда 25 июля по результатам рассмотрения кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Коржинека Л. Г. отменено постановление Ленинского районного суда города о возвращении прокурору для устранения препятствий его рассмотрения уголовного дела в отношении Пашкова А. В. и Богунова С. С.», — сообщается на сайте облпрокуратуры.

Напомним, по версии следствия, при строительстве перинатального центра выявлено хищение 97 млн рулей. Ленинский районный суд возвращал дело в прокуратуру из-за того, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований».

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