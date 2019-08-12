В Пензе продолжают расти цены на бензин

ИА «Пенза-Пресс» с начала года ежемесячно отслеживает стоимость топлива в областном центре. Как цены на бензин изменились в июле?

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июль. Напомним, в январе и феврале цены оставались на прежнем уровне, однако в марте, апреле, мае и июне стоимость литра топлива на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а) начала меняться.



В июле цены продолжили расти: бензин АИ-95 подорожал в среднем на 23 копейки, АИ-92 — на 21 копейку, а дизтопливо — на 28 копеек.

Также мы продолжаем следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 29 июля), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе подскочила на 26 копеек, составив 43 рубля 84 копейки. Это на 3 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Если сравнивать данные с началом 2019 года, то бензин в Пензе подрос в цене на 81 копейку.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе на 29 июля с прошлого месяца увеличилась на 5 копеек, составив 44 рубля 85 копеек. Это на 69 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Дешевле его можно приобрести только в Казани — за 44 рубля 45 копеек (показатель за месяц не изменился).

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Напомним, в России до 1 июля действовал мораторий на цены на бензин. В апреле правительство России принимало решение продлить до июля соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель).

Ранее руководитель регионального УФАС Елена Демидова сообщила журналистам ИА «Пенза-Пресс» предварительные результаты проверки в отношении нефтяных компаний, повысивших цены на топливо в Пензе.