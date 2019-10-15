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Губернатор поручил разработать документы на ремонт больницы в Лопатино

15 октября в 16:59 250 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил состояние участковой больницы в селе Лопатино во время рабочей поездки 15 октября.

По сведениям главврача медучреждения Николая Черняева, был сделан ремонт поликлиники для взрослых, но и другие корпуса требуют обновления.

«Нужно делать ремонт в детской поликлинике и стационаре больнице, смотрю, здесь ремонтировалось только терапевтическое отделение», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения разработать проектно-сметную документацию (ПСД), взяв решение этого вопроса на особый контроль.

«Денег всегда не хватает, но я езжу по районным больницам и вижу, что откладывать их ремонт больше нельзя, постепенно надо привести в порядок все учреждения здравоохранения. На прошлой неделе я был в Малой Сердобе, там ситуация аналогичная, тоже надо разрабатывать ПСД, готовиться к ремонту», — сказал глава региона.

Также Иван Белозерцев заметил, что в больнице нужно разместить стенды с информацией о том, как сохранить свое здоровье.

«Нужно доводить до граждан принципы здорового питания, необходимость соблюдения режима дня, пользу занятий физкультурой и спортом. При хорошей профилактике у врачей будет меньше работы», — сказал он.

Напомним, в рамках визита в район губернатор также провел прием местных жителей и посетил свиноводческий комплекс.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/189511/

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