В Пензе у набережной губернатор предложил создать группу водных фонтанов

В настоящее время здесь установили в прогулочной зоне качели, шезлонги. Главный архитектор области Леонид Иоффе рассказал, что часть лежаков, возможно, переместят в другую зону. Это будет зависеть от того, как активно горожане будут ими пользоваться летом.

Вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов сообщил, что в реконструируемой зоне планируется детская площадка, возможно, будут еще скейт-парк и скалодром.

«Занимаемся сейчас изъятием земельных участков, обращаемся в суд. Поэтому денег пока не хватает», — отметил он.

Губернатор осмотрел набережную, побеседовал с отдыхавшими там горожанами. Пензенцы положительно оцени проект.

Леонид Иоффе рассказал, что для горожан разместят коммерческие объекты, где можно будет купить еду и чай. Иван Белозерцев подчеркнул, что проект размещения торговых точек нужно согласовать с ним, чтобы он не испортили вид.

Губернатор обратил внимание на то, что нет ограждений у воды. Леонид Иоффе сказал, что этот вопрос много раз обсуждался. Не было возможности установить их технически. В процессе эксплуатации, возможно, появятся объекты, которые ограничат доступ к Суре, добавил он.

Из плавучих понтонов намерены сделать сцену на воде.

«Мне кажется, это будет очень здорово. Было бы хорошо здесь концерты показывать», — отметил губернатор.

Он поручил главному архитектору Пензенской области просчитать, сколько понтонов нужно и какова цена работ.

«И давайте сделаем не один а несколько фонтанов на воде, например, пять-шесть. Это будет местом притяжения горожан. Они недорогие.

Просчитайте, сколько это будет стоить», — поручил Иван Белозерцев.

Также губернатор обратил внимание на необходимость размещения малых архитектурных форм, чтобы дети и взрослые могли рядом с ними фотографироваться. Глава областного управления ЖКХ Михаил Панюхин предложил сделать велодорожки по кругу. Чтобы объединить в один маршрут оба берега, через два моста.

«Надо заниматься и тем берегом. Собираетесь, думайте над общей концепцией развития площадки. Привлекайте молодежь», — отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона поручил разработать проект защитной стенки со стороны ул. Урицкого.

Напомним, реконструкция набережной проводится в три этапа. В ноябре 2016 года заключен контракт на строительно-монтажные работы по первому этапу. Его стоимость составила 112 млн рублей. Стоимость второго этапа — 100 млн руб. На третий этап выделено 105 млн рублей.

Также в ходе объезда города губернатор осмотрел реконструкцию центра «На Ленинградской», создание лестницы, ведущей к Спасскому собору.