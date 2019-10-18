Мутовкин прокомментировал информацию о возможном недопуске Камнева к конкурсу на должность мэра

В Сети появилась информация о том, что депутата Законодательного Собрания Георгия Камнева якобы могут не допустить к третьему, заключительному, этапу конкурса на должность мэра Пензы. Речь идет о сессии Гордумы, на которой кандидаты представят свою программу, ответят на вопросы депутатов и те уже с помощью голосования выберут того, кто займет кресло градоначальника.

Чтобы попасть на сессию, 21 октября депутатам предстоит пройти беседу с конкурсной комиссией. Якобы на этом этапе, отмечается на оппозиционном ресурсе в Сети, Георгия Камнева «забракуют». Что, по мнению авторов сообщения, может не понравиться комиссии, не отмечается.

Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с председателем конкурсной комиссии, главой города Владимиром Мутовкиным.

«Решать будет комиссия, она состоит из 14 человек. В нее входят представители различных фракций. В принципе, как комиссия решит, так и будет. Но я считаю, что это выступление преждевременно. Это, наверное, попытка оказать какое-то давление на решение комиссии. У нас было первое заседание, документы все посмотрели, допустили четверых к конкурсу. Я вам могу сказать абсолютно точно — никаких консультаций ни с кем не было у членов комиссии о том, кого допускать, а кого не допускать.

К каждому депутаты есть определенные квалификационные требования. Возможно, Георгий Петрович [Камнев] ощущает слабость по каким-то позициям. В части, может быть, наличия достаточного опыта муниципальной, государственной службы, руководства коллективом, предприятием. Но это мои предположения. Еще раз скажу: на мой взгляд, это попытка воздействовать на решение комиссии», — сказал он.

Напомним, в состав конкурсной комиссии на замещение должности мэра входят 14 человек: семеро — представители Гордумы и семерых назначил губернатор. Прием документов от потенциальных кандидатов закончился 16 октября. Их было пятеро: Андрей Лузгин, Георгий Камнев, Юрий Вобликов, Денис Леонтьев, Иван Кирюхин. 17 сентября стало известно, что по результатам проверки пакета документов к конкурсу допустили только четверых (не прошел Юрий Вобликов). 21 октября они придут на заседание конкурсной комиссии, чтобы представить свою программу и ответить на вопросы ее членов. 25 октября кандидаты на сессии Гордумы будут держать ответ перед депутатами.