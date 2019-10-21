Лузгин: Все пензенцы должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре

Кандидат на должность мэра Пензы, первый зампредседателя правительства региона Андрей Лузгин рассказал журналистам информагентства об особенностях своей программы, с которой он претендует на пост главы администрации города и которую представит депутатам Гордумы на сессии 25 октября.

По словам Андрея Лузгина, одним из приоритетов его программы является одинаковая доступность для всех жителей города социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

«На дворе — 21 век, и нужно, чтобы все пензенцы обязательно имели доступ к централизованным системам водоснабжения, канализации, интернету, связи, чтобы жители всех районов города, в том числе — окраин имели доступ к публичным пространствам — паркам, скверам, пешеходным прогулочным зонам», — подчеркнул зампред правительства.

Одной из составляющих успешного развития города, добавил кандидат на пост мэра, является привлечение в него инвестиций и деловая активность. Отметим, что у Андрея Лузгина есть большой опыт в данной сфере, ведь в правительстве он курирует направление, связанное с социально-экономическим развитием региона и привлечением инвестиций. А ранее он возглавлял министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области.

«С инвестициями, наверное, проще всего. Есть сферы инвестиций, которые относятся к городским: недвижимость, туризм, инженерная инфраструктура. С этим нужно работать», — обозначил одну из задач Андрей Лузгин.

Еще одним приоритетом своей стратегии развития Пензы он назвал реализацию в городе национальных проектов, которые инициировал президент Владимир Путин.

«Безусловно, город участвует и будет участвовать в реализации нацпроектов. Есть возможность участвовать в большем их количестве — и по расселению, и по благоустройству, и по дорожному строительству», — пояснил зампред.

Отдельный блок программы связан с удобным взаимодействием жителей города с администрацией, чему способствует внедрение электронных услуг.

«Они должны быть доступны через портал Госуслуг, мобильное приложение. Также много говорили про цифровую экономику в части безопасности граждан, нужно интегрировать городские системы в областную — «Безопасный регион», — отметил Андрей Лузгин.

Первый зампред правительства также убежден в необходимости более активного вовлечения жителей в решение общегородских проблем.

«Я считаю, что нужно развивать институт общественных советов при главе администрации города, взаимодействовать с разными социальными группами, работать с гражданским обществом. И такой инструмент, как ТОСы [территориальное общественное самоуправление], тоже нужно развивать активнее», — сказал кандидат на пост мэра.

Напомним, 21 октября конкурсная комиссия по замещению должности мэра огласила результаты собеседований с кандидатами, по итогам которых было принято беспрецедентное решение: всех четверых допустили на рассмотрение депутатами Гордумы на сессии, которая состоится 25 октября.

Помимо Андрея Лузгина, на пост претендуют депутат Законодательного Собрания Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин и заместитель главы администрации города Пензы Денис Леонтьев.