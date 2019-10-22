Менеджер высокого полета

Развязка близка: мэром Пензы станет один из четырех: Андрей Лузгин, Георгий Камнев, Денис Леонтьев или Иван Кирюхин. Заседание конкурсной комиссии широко освещали СМИ, кандидаты охотно делились с журналистами своим видением развития города , и их слова навели нас на размышления.

«Необходимо усилить хозяйственную составляющую деятельности администрации» — бодро рапортует депутат ЗакСобрания Георгий Камнев об очевидных вещах; развитие транспорта всех видов (в том числе и речного — прямо скажем, не самая «болевая» точка города) — одна из главных целей главы администрации Малосердобинского района Ивана Кирюхина.

Вице-мэр Пензы Денис Леонтьев делает ставку на «благосостояние наших граждан, вклад в человеческий капитал», а зампред правительства области Андрей Лузгин уверен, что «у всех жителей — и центра города, и окраин должны быть равные условия доступа к социальной, коммунальной инфраструктуре, к транспорту».

В целом, все правильно и кандидаты бодрые, молодые, полные сил и идей, но мы-то знаем, что обещания и программы хороши у всех, а судить по ним — как гадать на кофейной гуще. И в этой связи очень честно поступил Андрей Лузгин, который открыто заявил, что не может пока точно ответить на вопрос, что будет с аппаратом администрации города, если он станет мэром, потому что для принятия таких решений нужно время. Согласитесь, такая честность подкупает.

Должность мэра — не декоративная, здесь одними речами не обойдешься, это должен быть менеджер — грамотный, опытный, уже доказавший, что хочет и умеет работать, ведь рисковать, учитывая ситуацию с бюджетом, количеством аварийных домов, транспортной ситуацией, не стоит. Поэтому в данном случае надо выбирать, что наказывается, наверняка.

И еще. Пора уже уходить от старых методов пополнения бюджета за счет купли-продажи земли, сдачи ее и казенных помещений в аренду, надо искать новые, креативные ходы, иначе Пенза не то что не сделает рывок, а безнадежно отстанет и будет плестись в арьергарде. И здесь нам очень импонирует заявление Андрея Лузгина, которое он сделал в своем Instagram-аккаунте, обращаясь к жителям города (кстати, заметьте, не мы выбираем мэра, не мы голосуем, но этот кандидат все равно идет на контакт с горожанами):

«В городе должна строиться, развиваться социальная инфраструктура […], должна развиваться креативная экономика, экономика знаний, нам важно работать с нашей молодежью, нужно сохранять и преумножать человеческий капитал, одним из важных элементов на этом пути будет развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций. Инвестиции, новый бизнес, новые рабочие места — это дополнительные поступления в местный бюджет, который является основой для реализации всех инициатив».

Ставка на экономику знаний, на новые подходы к развитию города, высокий полет — вот, что необходимо Пензе.