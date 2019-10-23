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Вступило в силу определение суда о передаче объектов «Пензастроя» ЖСК

23 октября в 12:59 190 просмотров
«Пензастроя».

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23 октября начальник региональной Госжилстройтехинспекции Инна Левченко рассказала журналистам о ситуации с достройкой проблемных домов «Пензастроя».

По словам начальника управления, одной из главных побед является получение разрешения на передачу объектов «Пензастроя» в ЖСК «Единый».

«21 октября в Самаре в апелляционной инстанции у нас была отклонена жалоба управления ФНС, которое было не согласно с передачей объектов незавершенного строительства «Пензастроя». Теперь решение вступило в силу, и объекты будут переданы в ЖСК. Это большая победа. Мы потеряли достаточно много времени, потому что в последний день была подана апелляционная жалоба, и где-то месяц мы не могли продолжать дальнейшие юридически значимые действия по оформлению незавершенки, по переоформлению разрешений на строительство», — пояснила Инна Левченко.

В дальнейшем, добавила она, ЖСК «Единый» направит обращение в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в целях получении финансирования на достройку проблемных объектов.

«Уже вчера первый пакет документов уже ушел, наша задача — как и с «Солнечным городом» в Богословке, заключить соглашение [с фондом], но уже на достройку объектов «Пензастроя», — отметила начальник Госжилстройтехинспекции.

Также среди значимых событий — поступление пакета документов на масштабный инвестпроект по объекту на ул. 8 Марта.

«Сейчас проходит их согласование в установленном порядке. Застройщику будут предоставлены земельные участки. Ввод данного объект запланирован в 2019 году», — пояснила Инна Левченко.

Говоря о ЖК «Лукоморье», она отметила, что в настоящее время рассматривается вопрос о смене застройщика по первой очереди объекта.

«Вопрос этот — также под нашим контролем, и в ближайшее время будет озвучена новая компания, которая завершит строительство», — рассказала глава Госжилстройтехинспекции.

Она подчеркнула, что вопрос восстановления прав граждан очень важен и находится на постоянном контроле.

«Ведется живая работа с дольщиками лицо в лицо, в ходе которой все вопросы снимаются. В таком режиме, пожалуй, ни в одном субъекте не работают с участниками долевого строительства. У нас вся нормативная база создана, все условия есть. И наш механизм показал, что он — действующий, на примере объекта «Декор-Трейда». Вопрос очень важен и находится на постоянном контроле», — подчеркнула она.

Ранее информагентство сообщало о том, что ряд проблемных объектов «Пензастроя» могут сдать уже в этом году: в частности, речь — о первой очереди «Райков» и доме на ул. 8 Марта.

Также недавно стало известно о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном. Документ подразумевает софинансирование завершения строительства ряда проблемных домов. По словам Инны Левченко, Пензенская область — первый регион, заключивший подобное соглашение с фондом.


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