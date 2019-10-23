Имя нового мэра Пензы горожане узнают 25 октября

В группах мессенджеров, посвященных Пензе, отмечают, что первый зампред зарекомендовал себя как образованный и перспективный управленец, который проводит большую работу с инвесторами. А открытие нового бизнеса в регионе — одна из главных задач, так как это новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

Положительно об Андрее Лузгине отзываются и предприниматели, с которыми он работал по долгу службы.

«Мы взаимодействуем с ним в рамках нашего предприятия […] уже года три-четыре. Всего получаем поддержку от него. С его помощью организовали поездку в Китай, где нашли выход на рынок КНР, дополнительных клиентов. Оказывается информационная поддержка по субсидиям, взаимодействовали по программам национальных проектов. Человек очень пунктуальный, всегда быстро реагирует и отвечает на все запросы. Помимо этого, мы взаимодействуем в рамках малого и среднего предпринимательства — популяризации его, мы обсуждали, какие мероприятия с этой целью можно проводить в Пензенской области», — сказал предприниматель Николай Кузяков.

«Опыт общения с ним позитивный, потому что это человек без лишних эмоций, без лишних слов, все по делу, все по существу. Те вопросы, которые мы обсуждали, были решены. Если есть возможность что-то посоветовать, помочь, всегда это делает. Считаю его человеком дела», — призналась бизнесмен Ольга Изранова.

Предприниматель Константин Волков в телефонном разговоре с журналистом ИА «Пенза-Пресс» отметил: важно, что к управлению городом могут прийти молодые, интересные люди, «которые хотят сделать что-то хорошее». Однако для успешной работы мэру придется собрать крепкую, энергичную «команду ратующих за свое дело людей».

О том, какую программу представил конкурсной комиссии по замещению должности мэра Андрей Лузгин, можно узнать здесь, о предложениях всех кандидатов — здесь.