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Появились подробности аварии на трассе под Пензой

16 ноября в 13:16 180 просмотров
прокомментировали аварию, которая произошла утром 16 ноября на трассе в Мокшанском районе, недалеко от Пензы.

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В региональном управлении ГИБДД прокомментировали аварию, которая произошла утром 16 ноября на трассе в Мокшанском районе, недалеко от Пензы.

По данным ведомства, столкнулись Renault и ГАЗ. В результате 60-летнего водителя легковушки с травмами отправили в больницу. Двух пассажиров этого авто, 47-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, после оказания помощи отпустили домой.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщают в управлении. Причины аварии не известны.

Напомним, страшная авария накануне произошла в Колышлейском районе, где столкнулись КамАз и Nissan. Погиб водитель иномарки.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать скоротной режим, не идти на обгон, если есть неуверенность при маневре. Ночью при ощущении усталости или недомогания лучше остановиться и передохнуть.

Фотография: скриншот https://vk.com/sova_penza

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