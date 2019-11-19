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Появились данные о погибших при провале машины в яму с кипятком в Пензе

19 ноября в 12:25 4288 просмотров
, где на стоянке в яму с кипятком упала машина «Лада Ларгус». В автомобиле находились двое мужчин, они погибли.

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В Пензе региональное управление МЧС сообщило данные о погибших в несчастном случае на Севере, где на стоянке в яму с кипятком упала машина «Лада Ларгус». В автомобиле находились двое мужчин, они погибли.

По данным управления, оба погибших — мужчины 53 и49 лет. Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова, на месте работают сотрудники полиции, следственного комитета, МЧС, ГИБДД. Территорию оцепили.

Представитель регионального управления СКР Максим Смирнов сообщил ИА «Пенза-Пресс», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Он добавил, что мужчины буквально сварились в кипятке.

Трагедия произошла на ул. Аустрина около 10 часов утра 19 ноября. Фото и видео с места трагедии — здесь.

Фотография: фото Юлии Кадниковой

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