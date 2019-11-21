Историческое событие. Пензенский «Дизель» впервые обыграл «Ладу» в ВХЛ

Пензенский хоккейный клуб «Дизель» впервые в истории одержал победу над тольяттинской «Ладой» в чемпионате «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

Матч на домашней площадке «желто-синих» прошел в среду, 20 ноября. Подопечные Алексея Ваулина настраивались взять реванш за досадное поражение, которое они потерпели на выезде.

Игра началась на встречных курсах, но удаление Павла Володина за задержку клюшкой позволило гостям обосноваться в зоне соперника. Даже при восстановлении численного равенства пензенцы были вынуждены отбиваться от атак волжан. Ворота «Дизеля» стойко держал в неприкосновенности вернувшийся в клуб Илья Андрюхов.

В конце первого периода пензенцам удалось перевести игру на половину площадки гостей. С тем же настроением они начали вторую двадцатиминутку, но счет смогли открыть только перед последним перерывом. На 39-й минуте ворота Александра Скрынника распечатал Антон Андриянов.

Третий отрезок игры вновь начался со штурма ворот «Лады», но забить смогли именно волжане. Илья Андрюхов не сумел зафиксировать шайбу в ловушку после первого броска, снаряд отлетел к Александру Денежкину, который вколотил его в правую девятку.

Однако последнее слово осталось за подопечными Алексея Ваулина. Николай Владимиров забросил вторую шайбу «желто-синих» с острого угла. В ассистентах — Антон Андриянов и Станислав Романов.

Последние минуты матча прошли в штурме ворот «Дизеля», но даже против шести полевых игроков пензенцы смогли выстоять, сохранив зыбкое преимущество — 2:1.

«Дизель» обыгрывает располагающую на шестой строчке турнирной таблицы команду, а сам поднимается на 17-ю. Следующую встречу подопечные Алексея Ваулина проведут в пятницу, 22 ноября, против ЦСК ВВС. Начало — в 19 часов. Возрастные ограничения — 0+.