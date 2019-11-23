Быть мамой: три истории о материнстве

Материнство бывает разным. И мамы — тоже. Книги и соцсети формируют в нас новое, более свободное понимание того, что значит «быть матерью». Мамы учатся не воспитывать, а направлять. А еще в Пензе современные мамы успевают работать и заниматься крупными общественными проектами. Но даже такие целеустремленные и активные женщины честно признают, что они — не идеальные матери. Мы поговорили с тремя активными пензенскими мамами о трудностях родительства, семейных традициях и о том, как на их активное материнство смотрят окружающие.

Дарья Тришина

Pr-менеджер фестиваля Джаз-май , куратор Интеллектуального парка « Академия», организатор фестиваля « Витамин науки»

Новая энергия — в материнстве: В каком-то смысле активной я была всегда. Но когда родила дочку Аню, случился первый перерыв в моих проектах и работе. Я полностью погрузилась в декрет — читала умные книжки про ррродительство, делала все по правилам. А потом меня вытянули на конференцию разработчиков Secon. И в перерывах между пеленками я писала для них посты. А потом начался фестиваль Jazz May. И я тоже не смогла остаться в стороне. Мы тогда запустили первый и самый успешный краудфандинг. Я помню — укладывала Аню, вставала к компьютеру и писала всему своему списку друзей в «Фейсбуке» о том, что мы собираем деньги на газон. А когда Ане исполнился год, я снова начала курировать интеллектуальный парк «Академия». Сейчас даже удивляюсь — как я могла работать тогда? Откуда бралась энергия? Наверное, это была история про любовь. Если ты очень вдохновлен чем-то — проектом или идеей -, то у тебя находятся силы.

Жонглируя временем: Когда дочка еще не ходила в детский сад, в моей жизни появился новый проект — фестиваль «Витамин науки». Я радостно вовлеклась в реализацию этой идеи. Но в процессе подготовки быть абсолютно вовлеченной мамой непросто. Дочь приходилось пристраивать к бабушкам, жонглировать днями и вечерами.

Отказ от развлечений: Помню, именно во время подготовки «Витамина науки» я отказалась от «Квиза». Они тогда как раз набирали моду. Хотя, казалось бы, хорошая история — куда-то маме вечером пойти, освободиться от мыслей, поиграть. Я пришла, посмотрела на свою команду и поняла, что у одного — взрослые дети, у другого — школьники, а у кого-то вообще нет детей. Все взвесила и после двух-трех игр перестала ходить.

Вместе и врозь: Когда ребенок идет в садик, это важная веха. Аня сразу пошла на полный день, когда ей было почти 4 года. Садик, конечно, — великое изобретение человечества, и много времени освобождает (смеется). Впрочем, Аня может где угодно заниматься чем-то в одиночку — рисовать, например. Но если я буду в этот момент находиться рядом, то поработать у меня не получится. В штаб фестиваля я Аню пока не беру, но она его посещает — с бабушкой или с папой. Но, например, когда оргкомитет «Джаз мая» проходил в кафе, Аня ездила со мной. Правда, в таких случаях она проводит время с планшетом, а я это не очень люблю и стараюсь минимизировать просмотр мультфильмов.

Волшебная палочка по выработке эндорфина: Самая крепкая и давняя наша традиция — это чтение перед сном. Когда я еще была в декрете, мы могли за вечер целый сборник Заходера целиком прочитать. Мне и самой интересно! Потому что сейчас очень интересные и яркие книжки. Еще один наш важный ритуал — это завтрак. На это я всегда стараюсь найти время — сделать кашу, салат. А еще у нас есть традиция заказывать на день рождения красивый торт. На ее трехлетие я сделала заказ у классного кондитера, и с тех пор она заранее придумывает, какой торт хочет к празднику. Зимой мы вместе обязательно выбираемся на лыжах. Это, конечно, не гонки. Мы просто берем рюкзак с термосом, проезжаем сколько-то метров, останавливаемся, чтобы попить чаю. Есть какие-то вещи, которые поднимают настроение вне зависимости от того, что происходит вокруг. И катание на лыжах — одна из них. Мне кажется, приобщая дочь к своим увлечениям, я даю ей на будущее «волшебную палочку» по выработке эндорфина.

Общаться с ребенком: Есть несколько моделей поведения, которые для меня неприемлемы. Например, я почти не ставлю жестких рамок. Аня сейчас ходит в подготовительный класс и ведет себя довольно свободно. Наверное, для школы это не очень хорошо. Но при этом я, зная ее темперамент, понимаю, что это естественно. Также как мы собираемся в садик — Аня достает пластилин, начинает лепить, у нее же какая-то идея и ей нужно срочно ее воплотить. И я не могу такой процесс грубо прервать. Творчество для меня — святое.

Творчество с мамой: Как-то мы ехали в машине, и Аня сказала, что хочет провести выставку детских рисунков. Мне стало интересно. Я спросила, что ей для этого нужно. И очень удивилась тому, насколько она хорошо представляет, как должно выглядеть такое мероприятие. В тот момент мне казалось, что детская выставка — это очень простой проект по сравнению с тем, что я делала. Но я точно никогда не размешала картинки на стендах. И это был новый опыт!

Про выгорание: В этом моменте мне помогает переключение с проекта на проект, но постоянно быть в одном ритме тяжело. Ты можешь долго работать, а потом внезапно слечь. Нужно находить время для себя. Мой рецепт для всех, каким бы банальным он не казался, — это зарядка. Когда начинается активная пора проектов в начале года, это спасает. У меня остаются ресурсы даже поздно вечером — могу книжку почитать Ане подольше перед сном.

Ребенок как чудо: В первые месяцы декрета я читала много модных книжек про детей. Больше всего меня вдохновила книжка Януша Корчака «Как любить ребенка» (12+). Он писал про ребенка как про чудо. Этот образ я до сих пор стараюсь держать в голове.

Марина Танцырева

Главный редактор журнала « Чердобряк»

Мама-блогер: Хоть нам и кажется, что мы все готовы к материнству, порой это оказывается очень сложным испытанием. Когда у меня родилась дочь, я с удивлением обнаружила, что я не была готова к каким-то моментам. Чтобы справиться, я все свои эмоции и переживания начала записывать в блог, в котором старалась любую ситуацию рассматривать с юмором. Хотя тогда мы жили в совершенно жутких условиях — муж военный, нам пришлось уехать от цивилизации в крохотный военный городок. Блог становился популярным. Параллельно я вязала игрушки крючком, иногда даже на заказ. Спустя время я попыталась выйти на работу первый раз и отдала дочку в садик. Преподавала английский в школе и очень подружилась с детьми. Но работу пришлось бросить из-за частых дочкиных простуд. В итоге мой декрет затянулся на семь лет. Правда, уже тогда я начала делать журнал. Он стал отнимал очень много сил и приходилось корпеть над ним ночами. Но это моё детище и несмотря на то, что он не приносит дохода, я не могу от него отказаться. Последние четыре года я совмещаю основную работу и журнал.

Вдохновляясь детскими эмоциями: Наверное, нужно быть суперженщиной чтобы совмещать две работы и семью. Поэтому, к сожалению, мы всегда в чем-то теряем. Иногда я думаю, что стоить бросить хотя бы одну работу — настолько сильно устаю. Но потом вдруг приходит восторженный отзыв о том, что ребенок получил наш журнал и весь вечер не мог от него оторваться. После этого я чувствую невероятный заряд энергии и желание продолжать это дело.

Активные традиции: Моей дочке скоро 11 лет, и она запоем читает повести. Несмотря на это, почти каждый вечер я читаю ей вслух. А еще мы с ней любим путешествовать — насколько это возможно при моей занятости. При чем мы любим не просто на пляже поваляться, а побывать на экскурсиях, в музеях. Часто в этих поездках мы покупаем новогодние игрушки. Одной из наших традиций является елка в классическом советском стиле, когда каждая игрушка имеет свою историю.

Нетипичная мама: Главный стереотип о материнстве, с которым мне приходилось чаще всего сталкиваться — «мама должна готовить и убираться». Ведь у многих мамина забота ассоциируется именно с этим — вкусной едой, убранной квартирой. А я считаю, что мама — это прежде всего — счастливый человек рядом с тобой. Я настолько редко готовлю, что дочь всегда дочь с удивлением встречает мои кулинарные инициативы. Но я не устаю говорить огромное спасибо своему мужу, который максимально старается избавить меня от домашних забот. В отличие от меня любит готовить. Особенно блюда по необычным рецептам.

Назад в детство: Благодаря материнству я осуществила свою детскую мечту. Ребенком я постоянно все тетрадки превращала в журналы. Потом выросла и забыла об этом. А когда у меня появился ребенок, я начала покупать и читать детские издания. И в определенный момент поймала себя на мысли, что я хочу издавать свой журнал, настоящий журнал. Материнство мне вернуло меня.

Анна Сочилова

Создательница сообщества « ИнстаМАМЫ», секретарь Молодежного совета при губернаторе Пензенской области

До и после материнства: Я всегда была активной мамой и активной женщиной. Каждый мой декрет сопровождается каким-то новым проектом! Когда родился первый сынок, я собиралась открывать магазин детских товаров. Потом родилась дочка Маша и я запустила свадебный портал. А когда на свет появился мой третий ребенок, я решила открыть сообщество «Инстамама». Именно в декрете я начала ценить время — каждую свободную минуту стараюсь потратить максимально эффективно. А еще с появлением детей изменились некоторые ценности. Например, если я затеваю какой-нибудь проект, то несу за него двойную ответственность — не только перед собой, но и перед детьми. Ведь ребенка ничему не надо учить — ты все показываешь своим примером, а он просто наблюдает за тобой и усваивает.

Сделать больше: В материнстве мне захотелось больше заниматься общественной работой. Сейчас я с другими мамами участвую в благотворительных проектах, например, мы посещаем детские дома. Когда у тебя самого все хорошо, ты хочешь поделиться своей энергией с другими. Таким образом мы как бы говорим миру вокруг «спасибо».

Активные мамы в глазах окружающих: Я замечаю достаточно много недоуменных взглядов. И, прежде всего, не от мам, а от противоположного пола. Я поняла, что в нашем мире успешные женщины не так уж и нужны мужчинам. Легко оставаться сильным на фоне женщины, которая занимается только ребенком и домом. Бывает, что и непрошеные советчики встречаются. Но я не стремлюсь никому угодить и делаю по-своему. Всегда важно делать выбор, который будет комфортен в первую очередь тебе самой.

Время для себя: Безусловно, стереотипы о мамах до сих пор есть. Прежде всего, это касается работы. Люди думают, что на первых порах мама обязана все свободное время посвящать детям. Я против этой установки. Детям нужна счастливая, успешная мама. А как она может самореализоваться, если занимается только детьми и все свое время отдает им? Начинать нужно с себя — и тогда во всех сферах жизни все будет хорошо.

Все вместе: Традиций в их общепринятом понимании в моей семье не так уж и много. Но повседневные дела мы всегда делаем вместе — наводим порядок в доме, готовим. Конечно, дети пока делают небольшой вклад, но для нас это важно.

Мама-супергерой: Ни в коем случае мама не должна успевать все и везде. Нужно распределять приоритеты, причем для разных возрастов — разные. Со временем я поняла, что в первый год жизни ребенка важно успеть побыть мамой, насладиться материнством и наиграться. А после — с каждым годом учиться отпускать от себя ребенка. Всему свое время.

Виктория Сысоева

Материал подготовлен в рамках празднования Дня матери

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