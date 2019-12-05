Из-за утечки в исторической части Пензы без воды остались несколько улиц

Сигнал на пульт аварийно-диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации поступил в 7:30. Установленное до начала ремонта ограждение сшиб автомобиль. В настоящий момент на месте работает бригада коммунальщиков.

Для устранения утечки пришлось отключить подачу воды в несколько домов. Без ресурса временно остались жители улиц Свердлова, а также участка от улицы Красной до Тамбовской.

Сроки устранения неполадок не называются.

Напомним, до конца дня должны начаться работы на улице Кирова, где вода заливает асфальт уже третий день.