В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
В России намерены отменить бумажные договоры купли-продажи авто
В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов
Стали известны самые популярные направления переобучения предпенсионеров
Ряд губернаторов сделал 31 декабря выходным днем
Врач рассказал, как правильно подготовиться к старости
Россиянам в возрасте 50+ будут платить стипендии при обучении
Имя космонавта Леонова присвоено технологическому университету
В России появится еще один документ на автомобиль
В ряде регионов страны отмечен рост цен на гречку

У России не станут отбирать чемпионаты мира и Олимпиады

10 декабря в 11:03 76 просмотров

Несмотря на отстранение сборной России от участия в официальных международных соревнованиях, сама страна сможет принимать у себя крупные спортивные мероприятия, сообщает газета «Известия».

По мнению спортивного юриста, решение исполкома WADA касается мультиспортивных состязаний, а не континентальных первенств. Его точку зрения разделяет министр спорта России Павел Колобков. Он считает, что запрет спортсменам выступать под своим флагом и лишение РУСАДА статуса соответствия не помешает провести в стране чемпионаты Европы и мира. В частности, следующим летом Россия должна принять континентальное футбольное первенство.

Турниры в рамках чемпионатов мира по хоккею — женского в 2021 и мужского и молодежного в 2023 году — также нет смысла переносить из Омска и Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга. Так считает глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.

Всемирная шахматная Олимпиада-2020 также вне опасности. Она пройдет в объявленные сроки в России, заявил президент национальной шахматной федерации Андрей Филатов. Организация уже получила поддержку мировой организации.

Напомним, ранее решение исполкома WADA прокомментировал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Максим Хоренков

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2710541/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...