У России не станут отбирать чемпионаты мира и Олимпиады

Несмотря на отстранение сборной России от участия в официальных международных соревнованиях, сама страна сможет принимать у себя крупные спортивные мероприятия, сообщает газета «Известия» .

По мнению спортивного юриста, решение исполкома WADA касается мультиспортивных состязаний, а не континентальных первенств. Его точку зрения разделяет министр спорта России Павел Колобков. Он считает, что запрет спортсменам выступать под своим флагом и лишение РУСАДА статуса соответствия не помешает провести в стране чемпионаты Европы и мира. В частности, следующим летом Россия должна принять континентальное футбольное первенство.

Турниры в рамках чемпионатов мира по хоккею — женского в 2021 и мужского и молодежного в 2023 году — также нет смысла переносить из Омска и Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга. Так считает глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.

Всемирная шахматная Олимпиада-2020 также вне опасности. Она пройдет в объявленные сроки в России, заявил президент национальной шахматной федерации Андрей Филатов. Организация уже получила поддержку мировой организации.

Напомним, ранее решение исполкома WADA прокомментировал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Максим Хоренков