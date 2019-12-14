Появилось видео момента ДТП со школьным автобусом в Бессоновском районе

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как маршрутка, внутри которой находились дети, стояла на обочине, а ГАЗ на скорости влетел ей в бок, буквально выбросив в кювет.

Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело, в случившемся также разбирается прокуратура. Напомним, авария произошла 13 декабря. В результате столкновения автомобиля ГАЗ-278815, которым управлял 28-летний мужчина, и ГАЗели, за рулем которой находился 60-летний водитель, пострадало шесть человек: женщина, девочка и четыре мальчика. Всех их госпитализировали в больницу.