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Появилось видео момента ДТП со школьным автобусом в Бессоновском районе

14 декабря в 10:30 278 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области грузовик врезался в школьный микроавтобус. Очевидец в Сети опубликовал видео момента ДТП.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как маршрутка, внутри которой находились дети, стояла на обочине, а ГАЗ на скорости влетел ей в бок, буквально выбросив в кювет.

Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело, в случившемся также разбирается прокуратура. Напомним, авария произошла 13 декабря. В результате столкновения автомобиля ГАЗ-278815, которым управлял 28-летний мужчина, и ГАЗели, за рулем которой находился 60-летний водитель, пострадало шесть человек: женщина, девочка и четыре мальчика. Всех их госпитализировали в больницу.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления ГИБДД

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