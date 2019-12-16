Губернатор потребовал убрать снюсы из продажи

В Пензе на оперативном совещании в правительстве региона 16 декабря подняли вопрос продажи снюсов.

Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что по этой теме поступает много обращений.

«Обращаюсь к владельцам магазинов — требую убрать из продажи снюсы», — сказал он.

Глава региона попросил предпринимателей пойти на встречу и войти в положение, потому что ситуация — очень тревожная. Он также поручил областному минсельхозу и общественным организациям подключиться к этому вопросу.

Напомним, наркологи области бьют тревогу по поводу распространения снюсов. Почему вредно данное вещество, читайте в нашем материале. По поводу свободного обращения снюсов в регионе готовят обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.