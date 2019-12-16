Представители пензенских магазинов согласились изъять снюсы из продажи

16 декабря министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков встретился с представителями торговых сетей и магазинов. Он рассказал им о предложении губернатора Ивана Белозерцева прекратить продажу снюсов на территории региона.

«Сегодня на совещании губернатор предложил магазинам выступить с добровольной инициативой о прекращении продажи данной продукции. И к нам поступают такие обращения. В областном парламенте инициируют такое решение на законодательном уровне. Надеюсь, что сегодня мы достигнем договоренности, чтобы данные виды продукции на полках не присутствовали. Это не тот способ зарабатывания денег, это здоровье наших детей. Они приобретают не запрещенные пока вещи, которые влияют на их здоровье», — отметил Андрей Бурлаков.

Главный врач специализированной наркологической поликлиники Сергей Дегтярь рассказал присутствующим о несовершеннолетних пациентах, попавших в медучреждение после употребления снюсов.

«Первые пациенты пошли в начале лета. Ученики от 7 до 11 класса обращаются. В основном, мальчики, но есть и девочки. Занимаюсь профилактикой, прохожу школы. Картина вырисовывается, и мне становится грустно. Попробовали чуть ли не 50%, активно употребляют — 30%. Пораженность идет с шестых классов. На растущий организм повышенная доза никотина оказывает большое влияние», — отметил он.

Врач рассказал о негативных последствиях употребления никотиносодержащих смесей для детей.

Главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин призвал запрещать все вещества, в которых содержится вещество — никотин, и перечислил симптомы, по которым можно определить, употреблял ли ребенок снюс.

«Перепады настроения, тревожность. Раздражительность, резкий подъем аппетита, нервное дергание конечностей, резкий набор веса. Если вы увидите такие симптомы, надо бить тревогу», - сообщил Юрий Уткин.

Андрей Бурлаков отметил, что сегодня был проведен мониторинг торговых сетей Пензы, участники которого убедились в том, что данная продукция сейчас широко представлена в магазинах.

«С 16 декабря запускаем телефон доверия (0+) — 56−33−08, звонить можно с 9 до 18 часов. Все обращения будут записываться. Туда можно сообщить обо всех фактах продажи снюсов. Также можно будет отправить информацию на адрес электронной почты сomlicenz@mail.ru», — сказал министр.

Представители магазинов и торговых сетей согласились выводить вещества из продажи.

«По истечении 24 часов мы с этими людьми прекращаем дружить, кто будет продавать снюсы. Да, пока закона на запрет нет. Но это нормальные жизненные принципы, на этом зарабатывать нельзя», — подчеркнул Андрей Бурлаков.