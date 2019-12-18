Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенцам временно запретят парковаться на ул. Окружной
В Пензе общественница Ольга Чистякова призывает отказаться от снюсов
Пензенцы могут сообщить о распространении снюсов «ВКонтакте»
В центре Пензы на время Губернаторской елки изменится схема движения авто
Гришаев рассказал об итогах реализации нацпроекта БКАД
Пензенец просит заделать глубокую яму на ул. Славы
Пензенец сообщил об «отвратительной работе маршрута № 40»
На ул. Пушкина давно не горит уличный фонарь — пензенец
В Пензенской области начали производить крахмал
Общественники проверили, где в Пензе перестали продавать снюсы

Комитет ЗакСобра одобрил проект запрета продажи снюсов пензенским подросткам

18 декабря в 09:58 168 просмотров

Депутаты поддержали проект закона Пензенской области о запрете продажи снюсов — никотиносодержащих смесей — подросткам. Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета ЗакСобрания по экономической политике и рекомендовали его для принятия на 26 сессии регионального парламента.

Опасные вещества без ограничений продаются в магазинах и в интернете. Их употребление наносит непоправимый вред физическому, интеллектуальному и психическому развитию детей, уточнили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Законопроект запрещает продажу снюсов несовершеннолетним. За нарушение будет установлен штраф.

«Общее мнение, высказанное народными избранниками, — проект закона поддержать и жестко пресекать попытки недобросовестных продавцов распространять психоактивные вещества в подростковой среде», — добавили в пресс-службе.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря попросил прекратить продажу пензенскими магазинами этих веществ. В тот же день торговые сети пообещали вывести снюсы из оборота.

Фотография: http://zspo.ru/pressroom/news/63898/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...