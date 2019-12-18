Комитет ЗакСобра одобрил проект запрета продажи снюсов пензенским подросткам

Депутаты поддержали проект закона Пензенской области о запрете продажи снюсов — никотиносодержащих смесей — подросткам. Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета ЗакСобрания по экономической политике и рекомендовали его для принятия на 26 сессии регионального парламента.

Опасные вещества без ограничений продаются в магазинах и в интернете. Их употребление наносит непоправимый вред физическому, интеллектуальному и психическому развитию детей, уточнили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Законопроект запрещает продажу снюсов несовершеннолетним. За нарушение будет установлен штраф.

«Общее мнение, высказанное народными избранниками, — проект закона поддержать и жестко пресекать попытки недобросовестных продавцов распространять психоактивные вещества в подростковой среде», — добавили в пресс-службе.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря попросил прекратить продажу пензенскими магазинами этих веществ. В тот же день торговые сети пообещали вывести снюсы из оборота.