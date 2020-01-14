В магазинах Пензенской области из продажи исчезли снюсы

В начале 2020 года региональный минсельхоз совместно с общественниками проверил 162 объекта торговли. Ни в одном из них не было выявлено факта реализации никотиносодержащих смесей — снюсов.

Пензенцев предупреждают: в связи с тем, что торговля снюсами «мигрирует» в интернет, нужно проявлять особую внимательность и следить за тем, чтобы дети не приобретали там смеси, употребление которых может нанести непоправимый вред здоровью.

Борьбе с продажей снюсов уделяет большое внимание губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он одним из первых среди глав регионов поднял эту проблему и попросил бизнес убрать снюсы с прилавков.

Также ряд пензенских предпринимателей подписали хартию о нераспространении снюсов. В настоящее время к ней присоединилось 1356 субъектов потребительского рынка Пензенской области, число участников постоянно растет.

Кроме того, 19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области приняли проект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним на территории региона.

10 января на совещании с главами Роспотребнадзора и МВД премьер-министр России Дмитрий Медведев поднял вопрос распространения снюсов и подобных им смесей. Он заявил о необходимости запрета снюсов в России и на всей территории ЕврАзЭС.

Ранее Дмитрий Медведев поручал МВД и Роспотребнадзору провести проверки торговых точек и интернет-магазинов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, изъяли около миллиона подобных смесей, все они не имели документов о безопасности. Руководитель МВД Владимир Колокольцев рассказал, что заблокировано 400 сайтов.

В пресс-службе регионального минсельхоза напоминают, что в Пензенской области продолжает работать круглосуточная «горячая линия», на которую можно сообщить о местах продажи снюсов, — 8 (8412) 56-33-08. Кроме того, информацию можно направить по электронной почте comlicenz@mail.ru.