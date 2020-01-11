Медведев заявил о необходимости запрета снюсов в России и на всей территории ЕврАзЭС

Премьер-министр Дмитрий Медведев 10 января на совещании с главами Роспотребнадзора и МВД поднял вопрос распространения снюсов и подобных им смесей. Эта никотиносодержащая продукция получила популярность среди подростков благодаря оформлению в виде конфет и жвачек. Однако, как отметил председатель правительства, ее вред выше, чем от сигарет, в разы.

«Нам зачем такой пищевой продукт? У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже, ну, те же самые наркотики. Так надо просто запретить это. Сейчас все это изъяли. А просто нужно запретить. Я к тому, что нужно провести работу, от имени Российской Федерации, например, чтобы пошла инициатива в Евразийскую коллегию, нужно, мы это на совете глав правительств рассмотрим, и просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза. У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить», — цитирует премьер-министра «Первый канал».

Ранее Дмитрий Медведев поручал МВД и Роспотребнадзору провести проверки торговых точек и интернет-магазинов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, изъяли около миллиона подобных смесей, все они не имели документов о безопасности. Руководитель МВД Владимир Колокольцев рассказал, что заблокировано 400 сайтов.

В ряде регионов принято решение о запрете продажи снюсов несовершеннолетним. Одной из первых это сделала Пензенская область. Вопрос опасности смесей поднял губернатор Иван Белозерцев. Он призвал владельцев торговых точек добровольно отказаться от реализации такой продукции. В результате продавцы подписали хартию, в которой закреплено их решение о добровольном отказе от продажи смесей. По данным на конец декабря прошлого года, полностью продажа прекращена в 300 магазинах.

«Многие отказались от продажи снюсов в торговых сетях, работаем по этому вопросу. Количество сетей, подписавших хартию [о нераспространении снюсов], растет, будем активизировать работу с торговыми сетями и мелкими точками. Регионов, которые приняли такой закон, — единицы», — отметил на пресс-конференции по итогам года Иван Белозерцев.

О фактах торговли снюсами в Пензенской области можно сообщить по номеру 8 (8412) 56-33-08 . Режим его работы — с 9:00 до 18:00. Также информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.



