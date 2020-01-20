Аблязин о своей травме: Я не почувствовал боли, потому что привык к ней

20 января пятикратный призер двух олимпиад, чемпион мира по спортивной гимнастике, уроженец Пензы Денис Аблязин стал гостем программы «Полчаса о спорте с Дмитрием Инюшкиным» (12+) на «Эхе Пензы». Гимнаст в эксклюзивном интервью рассказал о полученной им тяжелой травме и о том, почему не боится продолжать карьеру в профессиональном спорте.

По словам Дениса Аблязина, проблемы с ногами у него начались еще со времен Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На протяжении нескольких лет спортсмен был вынужден мириться с постоянной болью.

«Это стресс-перелом [перелом, вызванный усталостным разрушением кости из-за повторяющейся нагрузки] обеих голеней. Ноги то заживали, то опять с ними что-то случалось, но болеть не переставали никогда. На протяжении трех лет они болели, то больше, то меньше. Когда в мае 2019 года после чемпионата Европы мы поехали на снимок, то увидели ярко выраженную трещину в голенях. Нам сказали, что может тяжелый перелом произойти, его прогнозировали. Но сказали, что можно пролечить, ноги зарастут, боли пройдут и все будет нормально. Мы пролечили, но, к сожалению, времени обследоваться не хватило, сразу начали готовиться к чемпионату мира. И после него, пройдя старт, на подготовке к этапу Кубка мира, во время отработки прыжка, к сожалению, на приземлении случился перелом обеих костей — большеберцовой, малоберцовой и трещина большеберцовой правой кости», — рассказал гимнаст.

Денис Аблязин признался: в момент перелома особой боли не почувствовал. На произошедшее отреагировал спокойно, в отличие от тренеров.



«Я особо боли не почувствовал — наверное, просто привык, что больно всегда, поэтому спокойно отреагировал на перелом. Я повернулся к тренерам и попросил вызвать «скорую». На кушетку меня перенесли, лед приложили. Я не нервничал, не было болевого шока, просто лежал, как будто ничего не случилось. […] Для меня это не означало, что все кончено. Когда меня перенесли на кушетку после перелома и я лежал со сломанной ногой, ко мне зашли тренеры, они сначала повесили головы: мол, все. Я сказал, что все нормально, вернусь скоро, что не сдаюсь и буду работать. На днях я разговаривал с Андреем Федоровичем Родионенко [главным тренером сборной России по гимнастике], они меня ждут на сборах», — пояснил гость радиоэфира.

Перелом не был для Дениса Аблязина неожиданностью, как раз напротив: спортсмен был морально готов к этому. Правда, думал, что все случится позже.

«Да, я был готов. Такие прогнозы обычно сбываются. Но я ждал его не так рано — может быть, после этапа кубка мира, может быть, вообще после Олимпийских игр. Но у всего есть свой ресурс, и ресурс моей ноги, к сожалению, закончился на тот момент. Врачи сказали, что костная мозоль уже начала расти внутрь кости, и трещина, которая была, даже не пыталась закрыться. И случилось то, что случилось», — сообщил он.

Примет ли пензенец участие в ближайших стартах, которые являются отборочными на Олимпийские игры, будет зависеть от вердикта врача. Сначала нужно будет сделать рентгеновский снимок, и если Денису Аблязину разрешат полноценно тренироваться, то его ждет УМО (углубленное медобследование в больнице). Имея положительное заключение врача, гимнаст сможет приехать на сборы и начать серьезную подготовку к играм.

В том, что в итоге получит допуск в Олимпиаде, Денис Аблязин не сомневается.

«Вариант, что я могу не пройти обследование, в голове не держу. В любом случае какой-то условный допуск мне дадут — например, к тренировкам, а не к соревнованиям. Второй можно и позже будет получить, это не так сложно. Но нужно обязательно пройти УМО: если кто-то узнает, что я приехал на сборы без заключения, за это могут и наказать. […] Все будет зависеть только от меня — как я буду готов, как буду выполнять свои комбинации, от морального состояния. У некоторых людей после серьезных травм появляется боязнь прыгать, бегать. У меня, к счастью, такого нет. Я сломался, да. Но ничего страшного, восстановлюсь. И у меня нет психологического барьера. После операции мне, наоборот, скрепили ноги железными штырями, укрепили кости, поэтому теперь тем более можно не бояться», — отметил спортсмен.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно о том, что пензенский гимнаст сломал ногу на тренировке, делая опорный прыжок. Информацию СМИ подтвердил его личный тренер Сергей Старкин. В декабре спортсмен приступил к восстановительным тренировкам.