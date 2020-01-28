Александр Воронков об инвестпослании: Мы готовы обеспечить младшеклассников бесплатным питанием

«Президент большое внимание уделил развитию социальной сферы, в частности, развитию системы образования и защите самых младших школьников в этой системе. Ученикам 1−4 классов будет предоставлено бесплатное горячее питание. Сегодня в Пензенской области более 55 тысяч учащихся начальной школы получают его, у нас только в семи образовательных организациях нет пищеблока. И то — это маленькие школы, которые мы сохранили, и там обеспечен подвоз горячего питания. Мы готовы выполнить поручение президента и обеспечить с 1 сентября горячим питанием всех учащихся начальной школы.

Мы анализируем потребность в новом оборудовании, она, конечно, есть, хотя Пензенская область огромные средства выделила на переоснащение пищеблоками и их ремонт. Сейчас упор делается на то, чтобы пищеблоки, прежде всего, ремонтировались. Конечно же, необходимо обучение поваров, мы этим тоже будем заниматься. И к 1 сентября мы готовы выполнить поручение.

В Пензенской области — более 5,5 тыс. классных руководителей, они получают доплату из расчета 25−30% от минимального размера оплаты труда, что составляет 3,5−4,5 тыс. рублей, в зависимости от контингента обучающихся. Но президент сказал о том, что при сохранении существующих доплат будут еще классные руководители получать не менее 5000 рублей. Это хорошее подспорье для того, чтобы воспитательный блок сделать самостоятельным, каждому классному руководителю определить функциональные должностные обязанности и, конечно же, требовать за выполнение работ. Данная доплата должна быть установлена с 1 сентября. Конечно, мы ждем поддержку федерального бюджета, потому что средства достаточно большие.

Сегодня в инвестиционном послании губернатора Пензенской области также был сделан особый упор на систему образования как главный фактор привлечения инвестиций в регион. Губернатор поставил задачу в рамках нацпроекта «Образование» оснастить не менее 35 сельских школ современным оборудованием — технологическим, IT, коворкинг-центрами. К 1 сентября на территории Пензенской области будет создано 35 «точек роста», объединенных единой сетью. 101 образовательная организация — это школы и колледжи — создадут современную цифровую образовательную среду. Комплекты оборудования уже по инфраструктурному листу сформированы, лист предоставлен федеральным центрам. Мы обсуждаем с педагогами, директорами школ обеспечение данными комплектами, в зависимости от контингента обучающихся. Оснащение будет разное, но качество будет одинаково для всех».

Также глава региона в ходе оглашения инвестиционного послания сообщил о том, что в Пензенской области будут увеличивать количество бюджетных мест в вузах.

Узнать основные тезисы послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно ЗДЕСЬ.