Квартиры для переселенцев, школы, детсады. В мэрии назвали главные объекты строительства

28 января в ходе оперативного совещания в мэрии Пензы замглавы администрации Магомед Агамагомедов рассказал об основных городских объектах строительства на 2020 год.

По словам вице-мэра, уже подписан контракт на строительство жилья на 252 квартир для переселенцев из аварийных домов.

«Подготовлено основание фундамента второго дома, ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций с площади застройки первого дома. Следующий объект — школа в третьем микрорайоне Арбеково. В сентябре подписали контракт с застройщиком, завершить работы планируется до 10 августа 2020 года. Произведено устройство свайного поля, строительство цокольного этажа, приступили к устройству колонн второго этажа. По остальным блокам работы тоже ведутся. Более 190 человек на объекте. Работы отслеживаем, график есть по каждому виду работ, мы еженедельно в среду за их выполнением следим», — рассказал Магомед Агамагомедов.

Также он рассказал о ходе работ по реконструкции Бакунинского моста.

«Сегодня на правом берегу выполнены работы по бурению двух свай, полностью подготовлено основание под четвертую опору. До середины марта она будет готова, а также подпорная стенка на правом берегу. До 15 апреля планируем перейти к работам на левом берегу. Определен производитель из Москвы по изготовлению самих балок, металлических конструкций», — сообщил вице-мэр.

Глава администрации города Андрей Лузгин отметил, что от местных жителей поступали жалобы из-за ночных работ. Магомед Агамагомедов заверил, что в ночное время работы с повышенным шумом выполняться не будут, однако в том, чтобы полностью останавливать весь строительный процесс в темное время суток, он смысла не видит.

По словам вице-мэра, в настоящее время завершаются работы на территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору. В ближайшее время в казну города будут переданы малые архитектурные формы, они уже оплачены.

«Мы до первой декады февраля постараемся все работы завершить, передать оборудование в казну и будем включать светильники. Нужно буквально три недели на то, чтобы в рамках договорных отношений все наладить», — отметил он.

«Не затягивайте с оформлением, чтобы не было такого, чтобы светильники без дела долго стояли», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Один из важных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, — детский сад на ул. Турищева. По словам Магомеда Агамагомедова, до середины февраля будет получено заключение экспертизы, до 31 марта — заключен контракт на строительно-монтажные работы, и до конца года объект будет введен в эксплуатацию.

На планерке обсудили и вопрос реконструкции верхней части ул. Московской. В настоящее время прорабатывается вопрос, связанный с инженерными коммуникациями, а именно — с магистральным трубопроводом, который проходит по центру дороги. В ресурсоснабжающие компании, владеющие коммуникациями, будут направлены запросы, также мэр Андрей Лузгин поручил проводить с ними встречи, чтобы решить вопрос максимально оперативно.

Также в мэрии обсудили ход реконструкции Фонтанной площади и начало строительства нового кладбища, прилегающего к Восточному.