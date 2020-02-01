Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах

1 февраля «Кванториум НЭЛ» в Пензе отметит второй день рождения с момента официального открытия в начале 2018 года. Каких успехов удалось достичь за это время, сколько ребят сегодня занимается в детском технопарке, как записать своего ребенка на занятия и что собой представляет мобильный «Кванториум», который запустят в сентябре по поручению губернатора Ивана Белозерцева ? Ответы на эти вопросы выяснили журналисты ИА «Пенза-Пресс».

Сегодня в «Кванториуме» проводится обучение по ряду наиболее перспективных для региона направлений, директор учреждения Денис Тимирбаев перечислил их в порядке возрастания сложности: промробоквантум, промдизайн-, IT-, био- и наноквантумы. Центром «Кванториума» является направление хай-тек. Ажиотаж среди ребят большой: несмотря на то, что по количеству обучающихся есть ограничение в 800 мест, по факту за 2019 год здесь занималось более тысячи детей. Однако это не означает, что «Кванториуму» не нужны новые воспитанники: в технопарке систематически проводятся наборы в группы, но нужно следить за новостями.

«Со временем у нас создается нехватка групп первых уровней, ведь все переходят на уровень выше. Также в проектных группах стало участвовать больше ребят: помимо обычного образовательного процесса, у нас дополнительно появляется такое понятие, как проектная группа. Это постоянно работающие над конкретными проектами команды, более 300 человек в них входит. Для того, чтобы попасть к нам в «Кванториум», нужно, прежде всего, желание и наличие свободных мест. Надо просто набрать номер телефона: 28−10−70. Систематически мы получаем звонки с просьбами о поступлении, но надо понимать, что группы создаются периодами. Поэтому лучше попасть в начало создания группы — в ближайшее время где-то через месяц-полтора будет новый набор», — пояснил Денис Тимирбаев.

Набирают ребят по тем же направлениям, со временем их количество может только увеличиться. Рост количества квантумов — одна из задач технопарка. Также в перспективе в «Кванториуме» начнут работать не только с детьми, но и с их родителями, будут учить их работать совместно.

Еще одна, более глобальная и амбициозная цель — развитие технологического молодежного предпринимательства. Ее достижению в том числе поспособствует и запуск первого в регионе мобильного «Кванториума», который состоится в сентябре этого года.

«Это новое направление. Там рождается очень интересный пласт образовательных программ, они будут наполнены даже теми направлениями, которые у нас сейчас не представлены. Там будет аэро, гео, VR, IT, промдизайн, хай-тек. Ребята из удаленных деревень смогут приезжать в районные центры, и мы будем с ними там проводить занятия», — рассказал директор технопарка.

Он отметил, что мобильный «Кванториум» будет работать на базе «точек роста», которых в регионе в этом году создадут 35. Такая система, сообщил Денис Тимирбаев, уже тестировалась в ряде регионов и доказала свою эффективность.

О самом процессе занятий с детьми в «Кванториуме» по направлению хай-тек ИА «Пенза-Пресс» рассказала тьютор данного направления Ирина Андреева.

«Кроме того, что мы с ребятами работаем на высокотехнологичном оборудовании, хай-тек еще — про инженерию и изобретательность. Дети знакомятся с методами, которые потом им могут здесь помочь — в 3D-моделировании и так далее. Это основа теории решения изобретательских задач. Сначала мы делаем интеллектуальную разминку, когда ребята подготавливаются к дальнейшей работе, разогреваются. Далее они приступают к выполнению основных задач: сейчас работают над проектом нашего индустриального партнера, делают некий продукт. Вторая команда занимается подготовкой к конкурсу «Первый элемент», это гонки машин на водородном двигателе. С 21 по 24 февраля в Анапе будет проходить финал, и мы готовимся к этой поездке. Ребята увеличивают выносливость машинки и скорость. Еще часть детей работает над проектом «Мраморная машина» к конкурсу «Реактор», — пояснила она.

Девушка призналась, что занятия с детьми заряжают ее положительными эмоциями, а их достижения — стимулируют как педагога.

«Они заряжают своим желанием во всем участвовать. Кроме того, подчас дети выдают очень необычные решения. У нас, взрослых, есть много знаний после школы, университета, и это нас сильно ограничивает. А в некоторых заданиях нужно выходить за грань, игнорируя все имеющиеся знания. Ребята иногда предлагают такие решения, к которым взрослый бы никогда не пришел. Неважно, хорошие это решения или плохие, но это выход за рамки, и это прекрасно. Это то, что поможет им в дальнейшем профессиональном развитии», — сказала Ирина Андреева.

Ранее информагентство публиковало большое интервью с Денисом Тимирбаевым, в котором он подробно рассказал о том, какие уникальные возможности технопарк откроет для ребят и имеет ли шансы пензенский «Кванториум» стать федеральным центром по одному из направлений.