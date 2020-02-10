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Губернатор рассказал о поставке новых автобусов в Пензу

10 февраля в 10:40 248 просмотров

Сразу несколько пензенцев задали губернатору Ивану Белозерцеву вопросы, касающиеся работы общественного транспорта. Обращения поступили на прямой эфир главы региона, который он провел в соцсети «ВКонтакте» 10 февраля.

В частности, вопрос касался закупки новых автобусов и троллейбусов на городские маршруты.

«Троллейбусы пока не панируем приобретать. Государство предлагает по льготным условиям купить автобусы на газомоторном топливе и дизельном двигателе класса «Евро-5», высокого экологического класса. Подали заявку на поставку [более] 100 автобусов для Пензенской области. Планируется реализовать заявку в 2021 году — покупка для регионов будет по льготным ценам, по лизингу. Борюсь, чтобы наш регион перенесли с 2021 на 2020 год.

Из федерального бюджета на реализацию программы выделено 5 млрд рублей. Но депутаты Госдумы поднимают вопрос об увеличении суммы до 50 млрд рублей. Важно, чтобы заводы выпустили такой объем транспортных средств, чтобы обеспечить первоначальную потребность регионов», — ответил Иван Белозерцев.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба администрации Пензы, покупка общественного транспорта предусмотрена в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны. Планируется, что новые машины заменят маршрутки.

Также во время прямого эфира глава региона рассказал о поручении администрации Пензы пересмотреть транспортную схему города. Для этой работы привлекут специалистов.


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