Голодяев назвал среднюю зарплату учителей в Пензе

Вопрос задала Оксана Милаева. По словам начальника управления, учителя по-прежнему работают на полторы-две ставки.
«Понятно, что средняя зарплата высчитывается за все, со всеми надбавками, классное руководство
Средняя зарплата педагогического работника в Пензе, по его словам, в 2019 году составляла 29031,2 руб., в области — 28710 руб. Учителя в областном центре в среднем получают 29971,2 руб., в регионе — 29096,9 руб.
Ранее начальник управления образования также ответил на вопросы депутатов, связанные с организацией питания в школьных столовых.