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Голодяев назвал среднюю зарплату учителей в Пензе

13 февраля в 17:06 216 просмотров

13 февраля начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал депутатам Гордумы о том, из чего складывается зарплата педагогов.

Вопрос задала Оксана Милаева. По словам начальника управления, учителя по-прежнему работают на полторы-две ставки.

«Понятно, что средняя зарплата высчитывается за все, со всеми надбавками, классное руководство и т. д. Сюда же входят и платные образовательные услуги. В прошлом году на 268 млн рублей было их оказано. Если у школы есть ресурс, например, учитель математики хорошо танцует или турист, то за доплату этот ресурс школа использует», — отметил Юрий Голодяев.

Средняя зарплата педагогического работника в Пензе, по его словам, в 2019 году составляла 29031,2 руб., в области — 28710 руб. Учителя в областном центре в среднем получают 29971,2 руб., в регионе — 29096,9 руб.

Ранее начальник управления образования также ответил на вопросы депутатов, связанные с организацией питания в школьных столовых.


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