Стрючкова по делу об изнасиловании в суде будут защищать три адвоката

26 февраля в Сосновоборском районном суде состоится первое заседание по делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, которого обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Несмотря на то, что процесс будет закрытым, информагентству удалось выяснить некоторые подробности предстоящего процесса.

Исходя из того, что первое заседание по резонансному делу было назначено на 26 февраля, о чем ранее «Пенза-Пресс» по телефону сообщил администратор районного суда Рафик Керимов (запись разговора имеется в распоряжении редакции), мы изучили список дел, назначенных к рассмотрению в этот день.

Оказалось, что на 26 число назначено всего три заседания, из них два относятся к производству по гражданским и административным делам, и лишь одно — по уголовным. В графе «фамилия» информация скрыта, однако указан перечень статей — 131 ч.1 (изнасилование) и 132 ч.1 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), которые полностью соответствуют обвинению, выдвинутому экс-министру.

Во вкладке «Движение дела» отмечается, что дело поступило в суд и было зарегистрировано 30 января. Напомним, информация о завершении расследования и передаче дела в суд была обнародована Следственным комитетом 29 января. 18 февраля состоялось судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения. В этот же день в Сосновоборском районном суде ИА «Пенза-Пресс» сообщили о том, что было принято решение продлить домашний арест Владимира Стрючкова до 2 мая.

Таким образом, логично было бы предположить (утверждать мы, конечно, не беремся), что это то самое уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр.

Несмотря на то, что информация, касающаяся сторон защиты и обвинения, полностью скрыта, тем не менее, в информации о деле указано, что у подсудимого будут целых три адвоката.

А если ввести номер дела в графе поиска по уголовным делам, то можно увидеть, что судить экс-министра, возможно, будет Неверова Оксана Тагировна.

ИА «Пенза-Пресс» еще раз подчеркивает: мы не утверждаем, что нашли именно то дело, обвиняемым по которому выступает Владимир Стрючков. Однако согласитесь — совпадений действительно довольно много.