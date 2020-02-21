Стрючкова по делу об изнасиловании в суде будут защищать три адвоката

Исходя из того, что первое заседание по резонансному делу было назначено на 26 февраля, о чем ранее «Пенза-Пресс» по телефону сообщил администратор районного суда Рафик Керимов (запись разговора имеется в распоряжении редакции), мы изучили список дел, назначенных к рассмотрению в этот день.
Оказалось, что на 26 число назначено всего три заседания, из них два относятся к производству по гражданским и административным делам, и лишь одно — по уголовным. В графе «фамилия» информация скрыта, однако указан перечень статей — 131 ч.1 (изнасилование) и 132 ч.1 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), которые полностью соответствуют обвинению, выдвинутому экс-министру.
Во вкладке «Движение дела» отмечается, что дело поступило в суд и было зарегистрировано 30 января. Напомним, информация о завершении расследования и передаче дела в суд была обнародована Следственным комитетом 29 января. 18 февраля состоялось судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения. В этот же день в Сосновоборском районном суде ИА «Пенза-Пресс» сообщили о том, что было принято решение продлить домашний арест Владимира Стрючкова до 2 мая.
Таким образом, логично было бы предположить (утверждать мы, конечно, не беремся), что это то самое уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр.
Несмотря на то, что информация, касающаяся сторон защиты и обвинения, полностью скрыта, тем не менее, в информации о деле указано, что у подсудимого будут целых три адвоката.
А если ввести номер дела в графе поиска по уголовным делам, то можно увидеть, что судить экс-министра, возможно, будет Неверова Оксана Тагировна.
ИА «Пенза-Пресс» еще раз подчеркивает: мы не утверждаем, что нашли именно то дело, обвиняемым по которому выступает Владимир Стрючков. Однако согласитесь — совпадений действительно довольно много.